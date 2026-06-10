我是廣告 請繼續往下閱讀

鋒面再度北抬 周五前全台仍有局部大雨

▲周四、周五，鋒面又會往北來到台灣上空，整個西半部、東半部山區仍是全天不定時有雨的天氣，且要注意局部大雨。（圖／記者邱曾其攝）

下周中後期間天氣轉穩 端午連假高溫炎熱

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，西南氣流已減弱，鋒面暫時南移至巴士海峽，但明後兩天（6月11日至6月12日）將再度北抬至台灣上空，全台有雨，周六（6月13日）鋒面遠離後，整體雨勢才會趨緩，周日、下周一（6月14日至6月15日）雨勢再起，下周二、下周三（6月16日至6月17日）天氣逐漸回穩。鄭傑仁表示，西南氣流已經減弱，鋒面暫時移動到巴士海峽，不過明後兩天，鋒面又會往北來到台灣上空，整個西半部、東半部山區仍是全天不定時有雨的天氣，且要注意局部大雨，直到周六鋒面遠離，雨勢趨緩，不過受西南風吹拂影響，中南部有局部短暫陣雨，北台灣、東半部周六也有午後雷陣雨。鄭傑仁說明，周日、下周一滯留鋒面來到台灣北部海面，配合西南風，中南部又要注意「大雨、短延時豪雨」，北台灣整天有局部短暫陣雨、雷雨，東半部有午後雷陣雨，要注意局部大雨發生。下周二、下周三鋒面終於往北遠離，屆時只剩中南部因為西南風有局部短暫陣雨、雷雨，午後北部、東半部有短暫雷陣雨；天氣相對於本周，將越來越穩定，預期端午連假（6月19日至6月21日）會是高溫主導的天氣。