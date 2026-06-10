國民黨新北市議會黨團8日公布新北市長最新民調，結果顯示，國民黨參選人李四川以39.2%的支持度，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0%，雙方差距達6.2個百分點，立刻引發政壇熱議。對此，民進黨立委王世堅直言，「小時候胖不是胖」，所以川伯不用高興得太早；同時他也強調，高雄賴瑞隆的選情四平八穩，要被翻盤是很困難的。
王世堅今（10）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中分析選情，他認為新北是後勢看漲，即便現在有很多民調顯示，民進黨候選人蘇巧慧的支持度雖然有追上來，但還是輸；不過王世堅直言，現在離選舉還有5個多月的時間，「小時候胖不是胖」，所以現在的民調誰贏、誰輸，還難以定調。
王世堅進一步舉例，前民進黨主席游錫堃2014年參選新北市長時，選前民調輸給對手超過20％，但最終開票結果出來，只輸了2萬多票，且當時迎戰的可是國民黨的強棒朱立倫。所以面對現階段的新北民調，王世堅強調：「我只能用這句話形容，小時候胖不是胖，所以川伯不用高興得太早！」
至於高雄選情，《TVBS》最新民調顯示，綠營候選人賴瑞隆已被藍營對手柯志恩追上，雙方差距僅0.6個百分點。王世堅則認為，賴瑞隆的選情是四平八穩，高雄的綠委表現都非常好，加上現任高雄市長陳其邁6年多來優秀的施政，整體已經到完美的境界，高雄選情要翻盤是非常困難。他更分析全國22縣市的選情中，最穩的是台南市、嘉義縣、嘉義市，再來就是高雄市。
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王世堅進一步舉例，前民進黨主席游錫堃2014年參選新北市長時，選前民調輸給對手超過20％，但最終開票結果出來，只輸了2萬多票，且當時迎戰的可是國民黨的強棒朱立倫。所以面對現階段的新北民調，王世堅強調：「我只能用這句話形容，小時候胖不是胖，所以川伯不用高興得太早！」
至於高雄選情，《TVBS》最新民調顯示，綠營候選人賴瑞隆已被藍營對手柯志恩追上，雙方差距僅0.6個百分點。王世堅則認為，賴瑞隆的選情是四平八穩，高雄的綠委表現都非常好，加上現任高雄市長陳其邁6年多來優秀的施政，整體已經到完美的境界，高雄選情要翻盤是非常困難。他更分析全國22縣市的選情中，最穩的是台南市、嘉義縣、嘉義市，再來就是高雄市。