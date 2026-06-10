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想問大家覺得哪家的飛機餐最好吃？」

▲網友討論哪家飛機餐最好吃，結果貼文引爆熱烈迴響，其中星宇航空的餐點被許多人盛讚是最好吃的。（圖為星宇航空牛肉壽喜燒/Threads）

星宇航空公認最猛飛機餐！招牌胡同燒肉、國際認證最佳機上餐飲

其中最經典的就是跟橘焱胡同集團旗下的「胡同燒肉」聯名的飛機餐

▲星宇航空的飛機餐招牌就是跟橘焱胡同集團旗下的「胡同燒肉」聯名的飛機餐，廣受不少乘客喜愛。（圖／翻攝星宇航空官方臉書)

同時也勇奪「全球最佳機上餐飲」大獎，用心的機上餐點內容獲得國際肯定。

長榮、華航飛機餐緊追在後！各有特色「國民度更高」

長榮航空才剛摘下「最佳商務艙氣泡酒」及「創新飲品」雙料金牌，也是台灣唯一獲獎的航空公司。

▲長榮航空的飛機餐國民度也很高，深受許多乘客喜愛，尤其創意飲品、酒水類服務眾多，最近還剛拿下「最佳商務艙氣泡酒」及「創新飲品」雙料金牌。（圖/Threads）

就有跟米其林綠星和必比登推薦的「小小樹食」推出全新蛋奶素蔬食餐點、頤宮主廚私房料理等，最近還有跟大腕燒肉聯名。

▲華航最近還有跟大腕燒肉聯名，不少吃過的乘客也稱讚非常好吃。（圖/Threads）

搭飛機出國除了要考量到飛行安全、座位舒適度之外，飛機餐好不好吃也會讓乘客對航空公司滿意度有所影響。近日就有網友討論，「大家覺得哪間飛機餐最好吃？」結果貼文引起廣大迴響，有各個派別出現，其中最多人提及的就是星宇航空的飛機餐，「胡同燒肉」聯名太無敵，然而星宇航空的飛機餐一直都是赫赫有名，除了聯名知名廚師及餐廳，也是得過國際獎項「最佳機上餐飲」殊榮的航空公司。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「我一直都覺得長榮的飛機餐非常好吃，但是我媽都覺得很普通，她覺得華航的比較好吃，貼文曝光後，除了長榮、華航兩派都各自有擁護者外，文章沒提到的星宇航空也被眾多旅客提到：然而被許多人提到的「星宇航空」飛機餐可是準備的相當用心，，當時一推出可以說是轟動航空界，也成為星宇航空的招牌餐點之一。近期第二季，星宇航空又再度跟同集團旗下的「開丼 燒肉vs丼飯」聯名，為北美出發至台北航線的豪經艙、經濟艙帶來全新的餐點選擇，乘客也是讚不絕口。除此之外，菜單聯名的名廚、餐廳也是一間比一間還厲害，最新合作米其林推薦頂級素食品牌「鈺善閣」及榮獲米其林一星的「元紀．台灣菜」等，都讓人眼睛為之一亮。近幾年星宇航空的聲量可以說是大放異彩，今年才剛拿下全球知名航空專業評鑑機構Airline Ratings頒發的「全球最佳航空第5名」，如果說星宇航空走的是精品路線，那長榮及華航的飛機餐就相對來說「國民度更高」、也更靠近民眾，像是長榮航空就有跟米其林餐盤推薦的「老乾杯」合作，另外也是亞洲首家將星巴克帶上飛機的航空公司，還有許多創新飲品以及酒水提供，最新2026Cellars in the Sky機上服務用酒評選中，至於華航的飛機餐近年特色，另外最著名就是跟「甜點界香奈兒」法朋烘焙甜點坊，推出7款招牌特色甜點跟限定飲品，同樣也有獲得國際大獎《Onboard Hospitality》「最佳機上特色餐或產品」及「最佳早餐服務」等獎項。只能說每家航空公司各有優勢，有些人認為飛機餐就是填飽肚子，有些人則認爲機上餐點不可馬虎，都是看個人喜好的啦！