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2026年世界盃足球賽即將開踢，卻在開賽前夕爆出嚴重的國際政治與體育外交風暴。本屆世足賽歷史上首位來自索馬利亞的裁判阿爾坦（Omar Artan），日前在抵達主辦國之一的美國邁阿密國際機場時，遭到美國海關及邊境保衛局（CBP）以「審查疑慮」為由拒絕入境並強制遣返。這項極具爭議的舉動引發全球體壇強烈譴責，更讓外界質疑美國主辦國際頂級賽事的能力。阿爾坦飛抵索馬利亞首都摩加迪休時，在機場受到數百名支持者與政府官員「英雄式」的熱烈迎接。現年30多歲的阿爾坦是當今非洲足壇頂尖的執法裁判，更在去年剛榮獲非洲足協評選為「年度最佳男裁判」。他在今年成功擠進國際足總（FIFA）的世界盃最終裁判名單，原定要創下歷史，成為索馬利亞史上第一位在世界盃正賽執法的裁判。根據索馬利亞駐肯亞大使館證實，阿爾坦在上週就已經順利取得美國官方核發的正式簽證，不料上週他飛抵邁阿密、準備前往FIFA設立的裁判訓練基地報到時，卻在機場遭到美國海關攔截。美國官方隨後發表聲明，聲稱因「審查疑慮」拒絕其入境，但未透露任何具體細節。在確定無法入境美國後，FIFA也隨後無奈地將阿爾坦從本屆世界盃的裁判名單中正式除名。這項極為罕見且具備高度爭議的遣返舉動，隨即在國際足壇掀起驚濤駭浪。外界普遍認為，這與現任川普政府針對全球近40個國家實施的嚴格移民與旅遊限制脫不開關係，而長年動盪的索馬利亞正是被列入限制的名單之一。世界衛生組織（WHO）總秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）隨即在社群平台X上公開聲援阿爾坦，憤怒地寫道：「你已經達到了職業生涯的巔峰，光是走到這一步，就已經激勵了家鄉的一整代人。被拒絕進入你用實力贏來的球場執法，並不會改變這個事實。」各國球迷也紛紛痛批美國此舉是「政治干預體育」，更強烈質疑美國在執行如此高壓的移民禁令下，未來是否有資格繼續與墨西哥、加拿大共同承辦高張力的國際大型運動賽事。儘管與全國第一人的紀錄擦身而過，阿爾坦在飛抵摩加迪休機場時，現場早已聚集了數百名揮舞著國旗的索馬利亞球迷、足球界人士以及青年與體育部部長等政府高官。支持者在阿爾坦下機時一擁而上，為他披上藍底白星的索馬利亞國旗，並一路護送至VIP通道。面對數百名力挺他的同胞，阿爾坦神情堅定地對媒體表示：「我向你們保證，上帝保佑，我一定會出現在下一屆的世界盃上。我希望索馬利亞的民眾能從中得到安慰，並保持信心。捍衛索馬利亞的名字是我們每個人的責任。無論這個國家現在是好是壞，她都屬於我們；那面國旗屬於我們，這本護照也屬於我們。」