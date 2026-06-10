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▲球迷日前發文表示，夢到馬傑森跟林襄求婚，釣出女神親自回覆。（圖／翻攝自Threads）

▲林襄（左圖）、馬傑森月初被狗仔目擊十指交扣約會，戀情再度成為話題焦點。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki、馬傑森臉書）

28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄和小4歲樂天桃猿球星馬傑森今（10）日被週刊爆料疑似舊情復燃，月初小倆口遭目擊十指交扣外出約會，也有輿論認為兩人從頭到尾都沒有分手，只是礙於當時同屬球團的禁愛令，因此選擇轉為低調的地下情，就連球迷4天前發文表示，夢到馬傑森向林襄求婚，女神本人也打馬虎眼，回說：「夢境與現實是相反的！」對戀情守口如瓶。日前，一名球迷在社群平台發文：「昨天做了個怪夢，夢到明星賽，馬傑森跟林襄求婚。」貼文一發出，意外釣出林襄本尊親自回覆：「夢境與現實是相反的！」粉碎原PO的甜蜜夢境，大批粉絲則留言揶揄林襄所言，「所以是林襄向馬傑森求婚」、「如果是相反的應該是林襄跟馬傑森求婚」、「我真的沒看過自己挖洞跳進去的！」而今林襄和馬傑森被公開親暱牽手的照片，也讓女方4天前的回覆形容自打臉，不過也有粉絲表示，能夠理解林襄和馬傑森被迫隱藏戀情的難處，「公眾人物的身不由己」、「藏愛藏得很辛苦」、「希望兩人可以開花結果！」針對林襄和馬傑森再度被拍到約會，林襄的經紀公司回應《NOWNEWS今日新聞》：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」 對於戀情不置可否的態度，給予外界極大的想像空間。