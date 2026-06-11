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BLACKPINK成員Lisa即將登上2026年FIFA世界盃開幕式舞台，今（10）日她親自分享熱騰騰的彩排畫面，引發全球粉絲熱烈討論。身為史上首位登上世界盃開幕式的KPOP女性Solo歌手，同時也是首位站上這個舞台的泰國藝人，歷史性的一刻讓大批網友興奮直呼「已經準備好了」，對正式演出充滿期待。Lisa將於美國時間6月12日在洛杉磯SoFi Stadium舉行的開幕式登場，與巴西歌手安妮塔、奈及利亞歌手雷馬共同帶來世界盃主題曲〈Goals〉的首次現場演出。彩排影片曝光後，Lisa流暢的舞蹈動作與充滿魅力的舞台表現再度成為話題。粉絲紛紛留言大讚，不少人認為服裝造型、帽子搭配與整體氣場都相當吸睛，直呼已經完全做好迎接世界盃舞台的準備。Lisa也透過TikTok上傳寫著「See you soon」的短片，提前向粉絲打招呼，替演出暖身。另外，有網友分享完成舞台搭建的畫面，表示Lisa、安妮塔與雷馬即將登場的舞台已經就緒。當天演出卡司星光熠熠，包括凱蒂佩芮、泰拉、Future等人也將輪番登台，整段表演預計約13分鐘，雷馬目前也已抵達洛杉磯投入彩排工作。2026年世界盃首度由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，因此官方規劃三地接力舉行開幕表演。墨西哥場將由夏奇拉與伯納男孩率先演唱官方主題曲〈Dai Dai〉揭開序幕，加拿大場則由麥可布雷、艾拉妮絲莫莉塞特及艾莉希亞卡拉接棒演出，最後壓軸來到洛杉磯，由Lisa與凱蒂佩芮領軍登台。國際足總主席詹尼．因凡提諾表示，希望透過音樂、文化與足球融合，向全世界傳遞團結精神，而7月19日決賽中場秀也預計由BTS、瑪丹娜與夏奇拉帶來精彩演出。