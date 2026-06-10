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民進黨桃園市議員張肇良前年才因違建關說案遭羈押、遭檢方求處10年徒刑，如今又被查出涉嫌收受業者賄款，護航農地上的違法倉庫，向市府農業局前科長關說以逃避拆除，桃園地檢署發動搜索，認定張肇良及高姓前科長涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。國民黨市議員詹江村在臉書發文，直指民進黨桃園市長參選人黃世杰，重用涉貪嫌犯當重要幕僚，「你們在密謀什麼，黃世杰出來說清楚！」詹江村火力全開，點名前法務部政務次長黃世杰，剛離開法務部就迫不及待地與涉貪的鄭文燦聚餐，甚至還貼心地讓鄭文燦坐C位，痛斥他「該避嫌的不避嫌」。他揭露，張肇良前年就曾被押過，且身上還背著地檢署從重求刑10年的重罪，在官司尚未定讞的情況下，黃世杰不顧社會觀感，把張肇良當作輔選大將，整天帶著他跑遍龍潭選區，如今這名頭號戰將再次因涉賄被聲押，黃世杰難道不需要給大眾一個交代？詹江村質疑，這種情況絕對不是單一特例，他不解為何一位曾經擔任過法務部次長的人，身邊圍繞的卻都是這群還在等待判決的涉貪嫌犯，甚至還讓這些人來幫忙操盤、護航他競選桃園市長。詹江村質疑這兩人在背後到底有何居心與密謀，黃世杰身為當事人，必須立刻出來把話說清楚。