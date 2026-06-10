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多檔個股將除息！證交所今（10）日表示，明日將有台積電、富邦媒、群創等10檔個股將進行除息交易，其中台積電發行市值將減少約1555億元，佔發行量加權股價指數約47.84點，10檔股票除息，預計將影響加權指數蒸發52.66點。明日共有華新、寶齡富錦、彰源、華泰、台積電、德律、群創、天二科技、青新-創、富邦媒等10檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，10檔指數採樣股票除息後，減少市值佔發行量加權股價指數約52.66點。證交所指出，當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，因此不影響股價指數。但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，而股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。