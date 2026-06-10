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中華職棒樂天桃猿內野手馬傑森今（10）日再被週刊捕捉到與小龍女人氣成員林襄同框的畫面，引發外界關注。桃園總教練曾豪駒今日受訪時面露招牌笑容，表示男未婚、女未嫁，尊重選手私底下生活，談到馬傑森場上表現時，曾總給予肯定，直言「守優於攻」的角色有幫助到球隊，「我一直跟他說，不要一直打擊的壓力往自己身上一直塞，只要你在守備上，有辦法幫球隊守下來，就可以有貢獻。」據《鏡週刊》今早報導指出，馬傑森與林襄於6月1日晚間一同外出，皆以帽子、口罩低調遮掩身分，週刊照片一出，瞬間成為熱議話題。桃猿原訂今日在主場迎戰獅隊，不過最後因雨延賽，總教練曾豪駒接受媒體採訪時，聽到子弟兵一早的新聞，曾總面露招牌微笑，「這個可以去問他！」曾總表示，「男未婚、女未嫁，私底下是他們自己的隱私，是最主要是，在球場上還是可以表現出他的職業好的一面。」馬傑森本季出賽43場，敲出25安、1轟，打擊率1成97，守備方面，123次守備機會2次失誤，守備率9成84，是桃猿相當重要的內野一員。談到馬傑森今年在球場上的表現，曾總指出，馬傑森的的角色是「守優於攻」，「我們也強調『你的價值在於你的守備』，守備只要有辦法守好，就是對球隊有幫助，打擊好是加分、附加。」曾總進一步表示，「我一直跟他說，不要一直打擊的壓力往自己身上一直塞，只要你在守備上，有辦法幫球隊守下來，就可以有貢獻。」曾總直言，過去就向馬傑森灌輸朝自己好的方向去走，「一直把專長放在打擊，反而守備會看不見，優點就會跟著不見。」曾總指出，雖然馬傑森近期無安打，但擊球品質維持得很好，「過去他會去追打好球帶設定以外的球，這是慢慢有看到他進步的地方。」曾總強調，希望馬傑森把守備顧好，再慢慢去提升打擊，「這是一個方向，當他產生自信，就會慢慢轉到打擊上。」