現代人想追求高薪，很多人第一時間都會想到創業當老闆，認為全力拚搏就能翻轉人生。不過，近期作家黃大米在臉書分享，與擁有三家飲料店的老闆聊天之後，才得知月營業高達30萬的店家，老闆最終到手僅4.5萬，而且自己還是下場工作全年無休的狀態，也希望透過自身遭遇，呼籲想創業的年輕人多評估。
飲料店月營收衝30萬！！老闆僅賺4.5萬、全天都在上班
作家黃大米在臉書分享與飲料店陳老闆對談，對方提到，一家月營業額30萬元的飲料店，扣除人事、店租與水電等開銷後，老闆一個月大約只能賺4萬5千元。同時，他也大方公開各項成本比例，包含材料成本大約35%、人事費用35%、店租控制在10%、水電5%以及雜支2%，固定成本加總起來就高達87%，剩下的淨利僅存13%。
陳老闆直言，店租是致命關鍵，不能超過營業額的一成，若是這30萬業績，卻租了4萬元的店面，那麼獲利就會完全被吃掉。由於多數開銷固定，老闆唯一能控制的就是人事費用跟租金，因此許多飲料店老闆會選擇自己上全天班，再搭配兩名工讀生，才有可能穩定獲利。同時陳老闆也坦言，雖然毛利低，但只要可以生存下去，還是比上班族的薪水好一點。
想創業小白必看！老闆親述殘酷真相
至於許多人會透過頂讓來快速創業，陳老闆則分析，若這間飲料店的生意很好，店家釋出想盤讓的消息時，總部自己內部的人就會出來接手了，如果還會流出來到市面上來盤讓，多數來說業績都是比較普通的店。
飲料店盤讓金的部分，陳老闆估算三十萬就差不多了，黃大米也補充道，在頂讓網站中，許多裝潢與設備砸了上百萬元的店家，最後能頂讓的價格可能只剩30、40萬元，開店前多評估，因為萬一經營不下去時，所有花下去的裝潢成本與心血，都是丟到水溝，不論店裡裝潢得多奢華，對於承接的人來說，都已經不重要了。
飲料同業跳出認證！一票撐不住
飲料店老班分享創業心路歷程的貼文曝光後，也引來許多同行現身留言，其中有加盟主分享，自家開了3間連鎖品牌店家，十年前一年可以賺進300萬元起跳，現在因為附近開滿了各家競爭品牌，加上人力越來越貴，最後只能無奈收掉一間，剩下兩間店一年的稅後淨利甚至不到100萬元，其中一間還得靠家人自己拚命狂操。
許多飲料店同業也證實，「我也是三家店！陳老闆說得很正確」、「剛收掉開46年的店，就是找不到人跟房租要漲到20萬」、「台灣的問題就是房東吃掉了大部分獲利」。
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作家黃大米在臉書分享與飲料店陳老闆對談，對方提到，一家月營業額30萬元的飲料店，扣除人事、店租與水電等開銷後，老闆一個月大約只能賺4萬5千元。同時，他也大方公開各項成本比例，包含材料成本大約35%、人事費用35%、店租控制在10%、水電5%以及雜支2%，固定成本加總起來就高達87%，剩下的淨利僅存13%。
陳老闆直言，店租是致命關鍵，不能超過營業額的一成，若是這30萬業績，卻租了4萬元的店面，那麼獲利就會完全被吃掉。由於多數開銷固定，老闆唯一能控制的就是人事費用跟租金，因此許多飲料店老闆會選擇自己上全天班，再搭配兩名工讀生，才有可能穩定獲利。同時陳老闆也坦言，雖然毛利低，但只要可以生存下去，還是比上班族的薪水好一點。
至於許多人會透過頂讓來快速創業，陳老闆則分析，若這間飲料店的生意很好，店家釋出想盤讓的消息時，總部自己內部的人就會出來接手了，如果還會流出來到市面上來盤讓，多數來說業績都是比較普通的店。
飲料店盤讓金的部分，陳老闆估算三十萬就差不多了，黃大米也補充道，在頂讓網站中，許多裝潢與設備砸了上百萬元的店家，最後能頂讓的價格可能只剩30、40萬元，開店前多評估，因為萬一經營不下去時，所有花下去的裝潢成本與心血，都是丟到水溝，不論店裡裝潢得多奢華，對於承接的人來說，都已經不重要了。
飲料店老班分享創業心路歷程的貼文曝光後，也引來許多同行現身留言，其中有加盟主分享，自家開了3間連鎖品牌店家，十年前一年可以賺進300萬元起跳，現在因為附近開滿了各家競爭品牌，加上人力越來越貴，最後只能無奈收掉一間，剩下兩間店一年的稅後淨利甚至不到100萬元，其中一間還得靠家人自己拚命狂操。
許多飲料店同業也證實，「我也是三家店！陳老闆說得很正確」、「剛收掉開46年的店，就是找不到人跟房租要漲到20萬」、「台灣的問題就是房東吃掉了大部分獲利」。