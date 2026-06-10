我是廣告 請繼續往下閱讀

大馬後年起每年供日200萬公噸液化天然氣

強化稀土等關鍵礦物供應鏈的合作

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）今（10）日在東京與日本首相高市早苗會晤，安華表示馬來西亞國營資源企業已與日本公司達成長期液化天然氣（LNG）銷售與採購協議，從2028年起的20年內，每年供應日本200萬公噸液化天然氣。綜合外媒報導，安華與高市早苗10日在首相官邸舉行峰會，會談持續約30分鐘，會後兩人發表聯合聲明。明年就是馬來西亞與日本建交70週年，希望進一步加強雙邊合作，在更廣泛領域推進聯繫關係。安華表示，與日本達成的長期液化天然氣採購協議，「是兩個友好國家之間互信與合作的卓越壯舉和成功體現」。安華也強調雙方將擴大以馬來西亞令吉與日圓進行交易，透過雙邊貨幣互換，加強彼此的依賴關係。此外，安華表示馬來西亞與日本將在國防領域繼續擴大合作，持續深化戰略夥伴關係，日本支持東盟事務、包括支持應對緬甸危機的5點共識，馬來西亞則支持日本提出的「自由開放的印度太平洋」倡議。在經濟安全保障領域，雙方除了對暗指中國的任意出口管制表示擔憂外，也同意在強化稀土等關鍵礦物供應鏈的韌性上深化合作，並建立一個包含AI相關新創企業之間的雙邊合作架構。在國際局勢方面，雙方對中國加強海洋擴張的東海及南海局勢表示關切；而在中東局勢上，雙方同意將持續攜手因應，以確保荷姆茲海峽的自由與安全航行能儘速獲得保障。