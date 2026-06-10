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▲梅根（如圖）回美國發展好幾年，沒有太亮眼的成績，與天后泰勒絲也始終無法建立交情。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲近日忙著籌辦婚禮，賓客名單備受各方關注。（圖／美聯社／達志影像）

▲席琳娜（左）與泰勒絲（右）是多年好閨密，席琳娜預期將會在泰勒絲的婚禮上出現。（圖／摘自IG@selenagomez)

樂壇天后泰勒絲與美式足球名將未婚夫崔維斯凱爾西盛傳將在7月3日在紐約結婚，已經定了麥迪遜廣場花園作為場地，號稱將有千位賓客受邀，這一千多人恐怕不會包括英國的哈利王子與妻子梅根，歐美媒體報導，泰勒絲對於自身的婚禮賓客很重視，希望都是自己有交情且認識的人，不希望被人亂蹭、作為自己炒話題吸引關注的場合，所以跟她沒什麼往來的梅根，自然很難接到邀請。泰勒絲與崔維斯凱爾西的「世紀婚禮」，已是下半年最受矚目的娛樂圈盛事，其中最受矚目的焦點，就在賓客名單上，受邀者代表跟她關係良好，沒受邀者就不是她的「自己人」，平添許多八卦吸引力。曾經待過好萊塢的梅根，並沒機會與泰勒絲建立交情，後來她與哈利跟英國皇室撕破臉到美國求發展，一直想邀泰勒絲上podcast節目都被打槍，可見泰勒絲並不想跟她有來往。對於泰勒絲而言，與梅根和哈利走得近，等於在他們與英國皇室的紛爭間選邊站，並不是很明智的選擇。況且對於她的演藝事業來說，和英國皇室不要弄壞關係絕對比挺哈利、梅根要好得多。她因此選擇和威廉王子保持不錯互動，威廉還稱自己的孩子中夏綠蒂與路易都是泰勒絲的粉絲，尤其夏綠蒂，簡直為泰勒絲著迷。既然泰勒絲不會邀哈利與沒跟，威廉就有可能在她的婚禮上亮相？對此威廉暫時守口如瓶，並沒有給任何答案，外界倒是可以期待一下。撇開梅根與英國皇室間的矛盾不提，泰勒絲不想邀請她，最可能還是因為彼此真的沒有情誼，把梅根找來婚禮會顯得很奇怪。消息人士透露，泰勒絲希望自己的婚禮是個慶祝場合，而不是一群名流藉機互相認識、建立人際網路的場所，更不想要被某些人拿來炒話題、提升自己的能見度，所以在邀請賓客時，會先謹慎過濾，梅根就是在這種考量之下，被她過濾掉的其中之一。泰勒絲的世紀婚禮，大家應該看不到她和哈利出現。