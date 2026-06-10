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桃園冷氣補助申請資格與詳細資訊一次看

▲桃園市今（10）日表示，即日起推出推全國首創「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」。（圖／桃園市環保局）

桃園冷氣補助細節一次看！3大補助細節總整理

▲有租屋族久違重啟冷氣，發現就算洗了濾網，也要調到 20 度才會涼，萌生請師傅來洗冷氣的念頭。（圖／記者潘毅攝）

炎炎夏日來到，桃園市民專屬的全新冷氣補助來了！桃園市政府今（10）日表示，即日起推出全國首創「」，只要市民符合2條件，就能享有補助三選一，最高金額達1萬元新台幣，其中，舊換新還能搭配國稅局補助一起使用，是補助金額最高的項目。環保局表示，桃園市自 115 年 6 月 10 日起正式推動「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，共編列 2,000 萬元經費，預計至少有 1 萬戶家庭受惠。相關補助辦法、詳細申請文件及注意事項，均已公告於桃園市政府環境保護局網站。民眾若有疑問，亦可直接撥打洽詢專線：03-3392559。名額有限，呼籲符合資格的市民朋友盡早登記！桃園市長張善政指出，本次補助方案包含三大重點。首先是，定期清洗可提升效能並節省電費，市府將提供每台補助最高第二項，針對有大面積窗戶或落地窗的住家，市府鼓勵換用環保材質的玻璃隔熱膜，每個房間最高補助第三項為，針對過於老舊且耗能的冷氣設備，鼓勵民眾汰換為一級能效變頻冷氣，除可申請國稅局貨物稅退稅外，市府將再提供每台最高換購補助，減輕民眾汰換負擔，同時提升居家降溫效率。