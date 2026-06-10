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▲台灣中油公司石化事業部攜手高雄市政府海洋局捐贈30部再生電腦，期數位傳遞愛心到非洲，以縮減跨國數位落差。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣中油公司石化事業部捐贈30部再生電腦，石化事業部行政室主任王俊堯(左3)代表捐贈，由高雄市政府海洋局局長石慶豐(右3)代表接受。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(左)致送感謝狀，由石化事業部行政室主任王俊堯(右)代表接受。(圖／高雄市政府海洋局提供)

台灣中油公司石化事業部於今(10)日下午，到高雄市政府鳳山行政中心，攜手高雄市政府海洋局捐贈30部再生電腦，期數位傳遞愛心到非洲，以縮減跨國數位落差。台灣中油公司石化事業部是由行政室主任王俊堯等人，到高雄市政府鳳山行政中心海洋局捐贈30部再生電腦，受到海洋局局長石慶豐率簡任技正林裕清、秘書室主任張承容、科長許向儀等人熱烈歡迎。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局為落實環境永續(ESG)，以及發揚社會公益精神，在高雄市林園區辦理多項活動，受到在地的台灣中油公司石化事業部的長期共襄盛舉，此次，高雄市政府海洋局首度跨界合作辦理愛心電腦捐贈非洲活動，中油公司石化事業部執政黨黃三泰率先響應，決定捐贈30部再生電腦，由海洋局彙集後，將再生電腦遠渡重洋，送到非洲國家，以實際行動縮減跨國數位落差。台灣中油公司石化事業部行政室主任王俊堯指出，石化事業部近年積極推動數位轉型，為響應落實循環經濟、環保淨零等，展開公益合作，將該事業部汰換下來的30台個人電腦，經資訊人員重新整理後，攜手高雄市政府海洋局轉送至非洲偏鄉。王俊堯並指出，中油石化事業部長期投入再生電腦捐贈計畫，此次與高雄市政府海洋局雙方為此一公益目標通力合作，透過雙方的資源整合與密切協作，共同完成基礎硬體的整備，以確保設備運抵非洲後，就能立即投入使用 而這批載著我國情誼的再生電腦，將投入非洲地區的基礎教育工程，成為當地學童接觸互聯網、探索世界的窗口。石慶豐並表示，高雄市政府海洋局除提升內部硬體設備及發展人工智慧(AI)沙灘監測系統等智慧治理項目的同時，也不忘履行社會責任，而此次捐贈再生電腦活動，不僅實踐了循環經濟，更展現高雄市作為國際城市，對全球教育平等與永續發展目標(SDGs)，具體支持，海洋局未來將持續探索更多公益合作可能性，讓公部門與國營事業的資源能更精準的投入社會所需，跨國傳遞溫暖能量。