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▲海洋委員會攜手原住民族委員會與財團法人原住民族委員會舉辦黃金友誼號(Ovayan)拼板舟啟航祈福儀式。(圖／原住民族委員會提供)

▲漁人婦女長髮舞團表演蘭嶼部落女性頭髮舞的情形。(圖／原住民族委員會提供)

海洋委員會攜手原住民族委員會與財團法人原住民族委員會9日，在台東縣蘭嶼鄉龍門漁港，舉辦黃金友誼號(Ovayan)拼板舟啟航祈福儀式，16日將展現雅美(達悟)族累積超過300年深厚的造舟技術與傳統航海能力，以純人力挑戰跨越黑潮，首航菲律賓巴丹島的歷史航路，共同推動南島航路復振。這項由海洋委員會攜手原住民族委員會與財團法人原住民族委員會共同舉辦的黃金友誼號(Ovayan)拼板舟啟航祈福儀式，是由行政院原住民族委員會主任委員曾智勇主持，有參與航行的槳手與會，並港內操槳航行，以及由椰油國小學童組成的小飛魚文化展演隊及漁人婦女長髮舞團演出，雖時有風雨但場面熱鬧，顯現船隊與族人對於此次航行的期待及興奮之情。行政院原住民族委員會主任委員曾智勇表示，蘭嶼與菲律賓巴丹群島長期以來在語言、文化及海洋生活方式上，均具有深厚淵源，300年前族人亦透過海上航行往返交流，此次歷史航路的復航，不僅重現雅美(達悟)族傳統航海智慧與歷史航路，更彰顯我國作為南島文化重要節點的歷史定位與海洋文化價值。曾智勇說，此次雅美(達悟)族以20人大型黃金友誼號(Ovayan)拼板舟啟航，航向菲律賓巴丹島，總航程約96浬(約178公里)，航行期間將由60名槳手輪替接力，以傳統人力划行方式，完成跨海挑戰，預計於6月15日啟航前往巴丹島，展現雅美(達悟)族累積超過300年深厚的造舟技術與傳統航海能力。海洋委員會科技文教處專門委員刁子敬指出，海洋委員會推動復振航海文化力，深化我國海洋文化傳承與國際連結，而將啟航的黃金友誼號(Ovayan)拼板舟，不僅是雅美(達悟)族重要的文化象徵，更體現我國作為海洋國家的深厚海洋文化底蘊，期透過實際航行重現歷史航路，傳承原住民舟船再造及航海文化技藝，這也是海洋委員會長期推動復振航海文化力政策的重要實踐。刁子敬並指出，海洋委員會未來將持續支持各地傳統造舟、航海技藝、祭儀文化，以及海洋知識的保存與實踐，讓海洋文化走入當代社會與生活，深化國人對海洋文化的認識與認同，並持續以我國為起點，拓展與太平洋文化圈及國際海洋文化交流的連結。