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台中海線地區今（10）日停電事故，共有14萬1739戶受影響，經搶修已於26分鐘全數復電。台電表示，今日下午2時17分進行新設備送電過程，因現有設備絕緣不良導致故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區共14萬1739戶停電，經搶修已於26分鐘全數復電，造成民眾不便，台電深感抱歉。台電表示，因應台中地區用戶負載增加，為提升中部地區用電品質及增加供電能力，台電在夏季用電尖峰來臨前，積極辦理特高壓線路擴容換線、變電所氣體絕緣開關設備（GIS）容量提升工程。台電進一步說明，初步研判疑因近期豪雨不斷，環境極度潮濕，導致變電所現有匯流排比壓器設備絕緣不良，進而引發此次停電事故。台電也強調，本次新設備送電作業前，已有進行相關風險管控措施，預先隔離部分設備並規劃獨立送電路徑及緊急應變措施，因此事故並未進一步擴大，於26分鐘內全數復電。台電表示，未來將精進檢討作業程序，在進行新設備加入系統的作業前，風險管控措施亦將納入天氣因素。