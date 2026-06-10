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台股今日開低走低，挫1478點，收在43225點，終場收在最低點，外資今日大舉提款台股，成為壓垮盤面的最大賣壓來源，外資及陸資單日賣超高達935.74億元，寫下台股史上第8大單日賣超紀錄。證交所統計，三大法人今日合計賣超1173.64億元，其中外資賣超935.74億元，自營商賣超405.51億元，僅投信逆勢買超167.61億元。外資已經是連續5個交易日站在賣方，累計賣出約4375億元，6月8日至6月10日連續三天進入外資史上賣超前十名，8日賣超938.51億元為第七名、9日賣超917.33億元為第九名，今日則是第八名。外資賣超第一名為3月9日1208.17億元，第二名為2024年9月4日的1007.51億元，第三名2024年8月2日966.59億元，第四名3月4日964.65億元，第五名3月3日947.07億元，第六名2021年2月26日944.07億元，第十名為2025年11月21日915.35億元。台股今日受到美股科技股反彈熄火、美伊緊張局勢升溫，以及市場觀望美國CPI數據等因素影響，多頭全面潰敗，寫下台股史上第6大收盤跌點，成交金額約1.3兆元。明天除息的權王台積電下跌50元，收2255元，跌幅2.17%；聯發科重挫320元，收4155元，跌幅7.15%；台達電下跌215元，收2200元，跌幅8.9%。記憶體族群，力積電跌停，南亞科重挫8%，旺宏下跌7%；面板雙虎群創逼近跌停、友達下跌4.3%，近期強勢的被動元件，領頭羊國巨從漲停至翻黑。