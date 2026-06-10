我是廣告 請繼續往下閱讀

這不只是一次越界，而是一次赤裸裸的主權宣示。根據日本放送協會（NHK）報導，2艘中國海警局船隻從6月3日起進入日本沖繩縣與那國島南方的專屬經濟海域（EEZ），當日本海上保安廳透過無線電要求確認行動意圖時，中國海警船的回答震驚了日方——「這是中國管轄區，我們依慣例巡邏」。日本官員隨即認定：這是外界所知中國海警局船隻首次在日本專屬經濟海域內，直接對日方主張管轄權，性質「極為罕見且具挑釁性」。要理解這次事件，必須先理解北京的戰略布局脈絡。就在日本此次事件的數日前，中國6月1日宣布將在台灣本島東方海域展開「海上交通專項執法行動」，批評日本與菲律賓就海洋邊界劃定展開協商，指稱相關行動「嚴重侵害中國領土主權與海洋權益」。中國海警局發言人江璐表示，由大山艦牽頭的中國海警局編隊，依法在台灣島以東海域進行了常規執法巡邏，這是針對日本和菲律賓單方面宣布將在台灣島以東海域開始海洋劃界談判的必要行動，相關行動嚴重侵犯了中國的領土主權和海洋權益。中國海洋事務專家楊曉更直接說：依據中國的《專屬經濟區和大陸架法》及相關國際法，中國可基於台灣島及其附屬島嶼，向東主張最遠達200海里的專屬經濟區和大陸架，任何日菲單方面提出的海洋劃定，都無法在不考慮中國海洋權益的情況下進行。換言之，北京的邏輯是：台灣島是中國的，台灣以東的海域也是中國的，日本與那國島附近的海域當然也在中國的主張範圍之內。根據船舶追蹤平台MarineTraffic的數據，這次行動絕非臨時起意，而是一次有計劃的長途部署。其中一艘中國海警船先於5月30日從中國浙江省港口出發，南下後於6月1日轉向台灣東方海域，再於3日清晨進入日本專屬經濟海域。其後航線持續北上，4日一度逼近距離與那國島約80公里的海域，隨後轉向南行脫離日本EEZ，但兩艘船直至8日仍持續在周邊海域活動，顯示中國並不打算就此收手。面對中方的強勢姿態，日本內閣官房長官木原稔表示，已確認中國海警船在日本專屬經濟海域內航行，但基於警備考量不便透露細節。他強調「日本將以堅決且冷靜的態度應對」，並重申捍衛領土、領海與領空權益的立場。日本政府同時反擊了中國的說詞，強調日本與菲律賓推動的海洋邊界劃定協商，是屬於雙邊法律安排，依據國際法進行，並不對第三方產生約束力，中國無權干涉。自2008年起，中國便持續在尖閣諸島（釣魚台）周邊海域發動挑釁行動。2021年，中國更通過《海警法》，授權海警在其主張的管轄海域使用武器，被國際社會認為存在違反國際法的疑慮。此後中國海警船幾乎每天在尖閣諸島周邊巡邏，每月多次進入日本領海。然而這一次，中國選擇了一個新的戰場——與那國島。與那國島是日本最西端的有人島，距離台灣僅約110公里，戰略位置極為敏感。選擇在這個地點宣示「中國管轄區」，意味著北京正在嘗試將其海域主張延伸至過去從未明確觸及的日本西南端，這是「灰色地帶」戰術的一次顯著升級。對台灣而言，這場發生在與那國島附近的海域爭議，絕不只是日本的問題。與那國島距台灣極近，日本自衛隊在島上設有雷達站，負責監控台海周邊的軍事動態。中國若能在此海域建立「常態巡邏」的既成事實，不僅將侵蝕日本的海域管控能力，更可能在台海有事時，形成干擾日本介入的戰略屏障。北京這套「不開槍、只巡邏、然後主張管轄權」的劇本，台灣同樣不陌生——從東沙群島到台灣東部外海，中國正在以同樣的邏輯，一步一步把海域主張從宣示變成既成事實。這次與那國島事件，是台灣無法置身事外的一個明確警訊。