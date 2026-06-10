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▲各務孝太早年拍攝電影的造型被翻出，引來本人幽默回覆。（圖／翻攝自各務孝太 KOTA KAGAMI IG@kota___k）

▲各務孝太（右）在《向流星許願的我們》和余杰恩組成「海哲CP」，兩人有多場大尺度親密戲。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

台日混血男星各務孝太近期主演BL奇幻劇《向流星許願的我們》人氣竄升，不僅IG漲粉，粉絲也開始翻出男神的黑歷史，公開一張他約10年前拍攝電影頭髮剃一半的角色造型，讓本人忍不住發聲：「大家不要退我追蹤！」粉絲日前在社群平台分享一張各務孝太的自拍照，他的頭髮中間部分全被剃光，只留左右兩旁各一撮頭髮，類似江戶時期武士的「月代（さかやき）」髮型，重挫過去的日系潮男形象，帥氣度大減，其他粉絲看到後紛紛留言：「不好意思，我也是忍不住笑了」、「感覺好命苦」、「男神崩壞了！」該篇貼文引來各務孝太本人親自回覆，解釋該造型是當年拍攝大導演馬丁史柯西斯執導的好萊塢電影《沉默》髮型，「沒有想到有人會挖到」，甚至還發文哀求粉絲：「大家不要退我追蹤！」令人發噱。父親是日本人，母親為台灣人的各務孝太，11、12歲時從日本返回台中定居，2016年參加網路選秀節目《天團星計畫》踏入演藝圈，演過不少戲劇，如《違反校規的跳投》、《第九節課》、國片《下半場》、港片《但願人長久》等，也參與綜藝節目《全明星運動會》第4季，人氣持續成長，他的姊姊各務禮美奈也是藝人，目前為中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」練習生。