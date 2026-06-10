我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃偉哲表示，面對國家重大科技布局的急迫性，市府團隊責無旁貸，立即啟動跨部會高效率協調機制，打贏了一場與時間賽跑的行政硬仗。（圖／南市府提供）

臺南科學園區特定區開發迎來歷史性重大突破！臺南市政府於昨（9）日舉行「南科特定區開發區塊 A 區塊專案設定地上權」簽約儀式，在市長黃偉哲的見證下，由地政局局長陳淑美與台積電副總莊子壽代表雙方完成簽署。該案採50 年期專案設定地上權方式，提供安定區產專區共 22 筆土地供台積電擴廠使用。此舉也宣告全球頂尖晶圓先進製程戰略基地正式落腳臺南。市長黃偉哲表示，半導體先進製程是臺灣的經濟命脈，更是全球供應鏈的戰略核心，而臺南早已成為臺灣晶圓生產基地無可替代的核心心臟。該案經國家科學及技術委員會於 115 年 2 月 11 日函文，確認符合中央政府「半導體先進製程根留臺灣」之重大投資政策。面對國家重大科技布局的急迫性，市府團隊責無旁貸，立即啟動跨部會高效率協調機制，打贏了一場與時間賽跑的行政硬仗。黃偉哲也高度肯定地政局及市府團隊展現的強大組織與行政協調能力。地政局在極為密集的時程內，陸續克服、完成了區段徵收公告、發價、地主申領抵價地審查等極其繁瑣的法定程序，並歷經多次委員會嚴謹評定價格與議價。市府團隊以兼顧法規與速度的「施政風範」，用最短時間完成合法的簽約程序。陳淑美說，該案土地位於南科 ABCDENO 區段徵收區內的 A 區塊，包含安定區蘇厝段 1505 等 19 筆及安定段 1143 等 3 筆地號，共計 22 筆產業專用區土地。地政局同仁密切配合中央與地方政策，在有限時間內發揮極致效率完成法定程序，順利簽約後即可辦理地上權設定登記與交地作業，即刻滿足國家產業發展的急迫需求。陳淑美進一步指出，南科 A-O 區不僅能全面促成南科開發區的頂尖產業進駐、鞏固臺南作為全球半導體戰略基地的實力，更能提供充足的住宅、商業等民生生活土地，充分維護市府與市民的土地權益，打造生產、生活、生態平衡的科技新都。台積電也對市府的高度專業及行政效率深為感佩，直言這項專案能如此迅速推進，市府的效率讓產業界充滿信心，也讓台積電能安心將最核心的先進製程布局在臺南。地政局強調，該案簽約完成後，象徵南科特定區的開發正式邁入下一階段。臺南作為全球高科技產業重鎮的關鍵地位已堅若磐石，市府地政局將持續秉持專業服務與嚴謹態度，全力推動後續土地點交與各項行政協助。