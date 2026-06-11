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▲曹圭成（如圖）外表酷似朴敘俊爆紅。（圖／翻攝自曹圭成IG@whrbtjd）

2022年卡達世界盃捧紅不少足球新星，其中韓國前鋒曹圭成絕對是最具代表性的人物之一，他當年只在球場上現身了16分鐘，不過因為連續幫韓國隊得分，再加上188公分高挑身材，以及酷似朴敘俊的帥氣外貌，更讓他被封為「足球男神」，人氣一路飆升，一夕之間IG粉絲暴增一百萬。曹圭成在世界盃小組賽對戰迦納時，上演生涯代表作，他在下半場短短3分鐘內連續兩次頭槌破門，一度幫助韓國隊追平比分，雖然最終球隊仍以2比3吞敗，但他仍在16分鐘內締造歷史，成為韓國隊史首位在世界盃單場攻進兩球的球員。除了球技受到矚目，曹圭成的外型也成為討論焦點，身高188公分的他擁有深邃五官，以及模特兒一般的身材，被許多網友封為「足球朴敘俊」，世界盃期間，他的IG粉絲數從原本約4萬人一路暴增，先是在對烏拉圭之戰後突破50萬人，對迦納攻進兩球後更衝破百萬大關，創下驚人的漲粉速度。事實上，曹圭成並非一路都踢前鋒，1998年出生的他最初是後衛出身，大學時期改踢防守中場，後來在教練建議下轉型成前鋒，才逐漸找到最適合自己的位置，2020年加盟全北現代後表現穩定，服兵役效力軍警隊期間更成功強化體能與速度，回歸職業賽場後在2022賽季攻入17球，拿下K聯賽金靴獎。雖然因為外貌與進球能力爆紅全球，曹圭成始終保持低調，他曾坦言自己並不在意社群媒體粉絲數增加多少，比起成為網紅，更重視球場上的表現，甚至在對迦納賽後，他仍因球隊輸球而公開向球迷致歉，表示對結果感到遺憾與抱歉，謙虛態度也讓他獲得更多球迷喜愛。