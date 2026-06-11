2026年世界盃足球賽即將於台灣時間6月12日凌晨3點正式點燃戰火！隨著世足賽話題持續升溫，NOWnews今日新聞重磅推出世足特別影音企劃——《蛙貴的挑戰》。首集節目鎖定萬眾矚目的世界盃開幕戰，由地主墨西哥迎戰南非，特別邀請外型霸氣、個性神秘的美洲角蛙「蛙貴」擔任預測嘉賓，在全球球迷面前做出牠的第一次世界盃神預測，看好地主墨西哥旗開得勝。
迷你足球場神預測！ 神蛙「蛙貴」首戰力挺地主國
根據台灣運彩盤口資訊，不讓分盤墨西哥賠率1.18，和局4.30，南非勝出5.85。讓分盤部分，墨西哥讓1球賠率1.60，和局（墨西哥僅贏1球）3.20，南非受讓1球1.60；墨西哥讓2球賠率3.05，和局（墨西哥剛好贏2球）3.05，南非受讓2球1.55。
總進球數方面，1.5球盤開出大球賠率1.26、小球2.60；2.5球盤大球賠率1.80、小球賠率1.63；3.5球盤大球賠率2.95、小球賠率1.20。兩隊是否皆能取得進球方面，「是」賠率2.00，「否」賠率1.42。
在首集節目中，製作單位特別量身打造了一座專屬的迷你足球場，並將南非與墨西哥的代表旗幟分別擺放於場地兩側，讓蛙貴在攝影機與眾人的期盼下做出歷史性的選擇。經過一段時間的冷靜觀察與思考後，蛙貴最終邁開步伐，緩緩朝向「墨西哥」一側移動，正式完成本屆世界盃的首次預測，鐵口直斷看好地主國能在開幕戰順利拿下勝利。
傳承「章魚哥」保羅神話？ 世足賽另類看點引爆社群
《蛙貴的挑戰》靈感來自世界盃歷史上最具傳奇色彩的動物預言家「章魚保羅」。過去保羅曾在2010年世界盃期間接連命中多場重要賽事結果，成為全球媒體爭相報導的話題焦點。如今，NOWnews運動中心也希望透過這項充滿趣味性的企劃，為球迷帶來不同於傳統賽事分析的觀賽樂趣。
節目全程以短影音形式呈現，結合足球賽事元素、趣味實驗以及蛙貴的獨特魅力，讓球迷在緊張刺激的世界盃賽事之外，也能享受輕鬆有趣的互動內容。未來蛙貴將持續挑戰更多焦點賽事預測，從小組賽一路預測至淘汰賽與冠軍戰，接受全世界球迷的檢驗。
從小組賽到冠軍戰全程連載！ 鎖定NOWnews見證神蛙誕生
究竟蛙貴能否複製章魚保羅的神話，一路命中關鍵賽果，成為2026世界盃最具話題性的「神蛙預言家」？答案即將隨著世界盃開踢逐步揭曉。球迷可鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，追蹤《蛙貴的挑戰》最新內容，一起見證這場屬於神蛙的世界盃冒險。
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根據台灣運彩盤口資訊，不讓分盤墨西哥賠率1.18，和局4.30，南非勝出5.85。讓分盤部分，墨西哥讓1球賠率1.60，和局（墨西哥僅贏1球）3.20，南非受讓1球1.60；墨西哥讓2球賠率3.05，和局（墨西哥剛好贏2球）3.05，南非受讓2球1.55。
總進球數方面，1.5球盤開出大球賠率1.26、小球2.60；2.5球盤大球賠率1.80、小球賠率1.63；3.5球盤大球賠率2.95、小球賠率1.20。兩隊是否皆能取得進球方面，「是」賠率2.00，「否」賠率1.42。
在首集節目中，製作單位特別量身打造了一座專屬的迷你足球場，並將南非與墨西哥的代表旗幟分別擺放於場地兩側，讓蛙貴在攝影機與眾人的期盼下做出歷史性的選擇。經過一段時間的冷靜觀察與思考後，蛙貴最終邁開步伐，緩緩朝向「墨西哥」一側移動，正式完成本屆世界盃的首次預測，鐵口直斷看好地主國能在開幕戰順利拿下勝利。
《蛙貴的挑戰》靈感來自世界盃歷史上最具傳奇色彩的動物預言家「章魚保羅」。過去保羅曾在2010年世界盃期間接連命中多場重要賽事結果，成為全球媒體爭相報導的話題焦點。如今，NOWnews運動中心也希望透過這項充滿趣味性的企劃，為球迷帶來不同於傳統賽事分析的觀賽樂趣。
節目全程以短影音形式呈現，結合足球賽事元素、趣味實驗以及蛙貴的獨特魅力，讓球迷在緊張刺激的世界盃賽事之外，也能享受輕鬆有趣的互動內容。未來蛙貴將持續挑戰更多焦點賽事預測，從小組賽一路預測至淘汰賽與冠軍戰，接受全世界球迷的檢驗。
從小組賽到冠軍戰全程連載！ 鎖定NOWnews見證神蛙誕生
究竟蛙貴能否複製章魚保羅的神話，一路命中關鍵賽果，成為2026世界盃最具話題性的「神蛙預言家」？答案即將隨著世界盃開踢逐步揭曉。球迷可鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，追蹤《蛙貴的挑戰》最新內容，一起見證這場屬於神蛙的世界盃冒險。
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