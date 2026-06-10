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新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪今年休賽季合約正式到期，無疑是今年台灣職籃自由市場最大的焦點。過去這段時間，外界多次傳出他有意挑戰海外聯賽的傳聞。今（10）日高國豪在出席TPBL年度頒獎典禮時，坦言在合約到期後，如果有合適的機會，確實希望能前往海外發展，並將日本職籃B.LEAGUE視為他的首選。高國豪今日出席頒獎典禮，個人勇奪年度第一隊以及年度防守第一隊，同時也入圍年度MVP決選名單。高國豪在典禮結束後透露，其實幾年前自己就曾獲得旅外的觸角，但當時因為與攻城獅簽下了5年3500萬的長約，因此決定留在台灣發展。如今這份合約即將告一段落，讓他開始重新思考並規劃未來的職業生涯方向。高國豪說：「畢竟現在才27歲，我覺得自己還年輕，如果有機會出去，不管是日本還是中國，對我來說都是一個很好的挑戰與機會。」不過他同時強調，目前一切都還沒有做出最終決定，前往海外挑戰固然是選項之一，但他也同樣會把留在台灣打拚納入評估考量中。接下來會全面評估，找出一個對自己未來的職業生涯最具實質幫助的解答。回顧學生時期曾有過赴美旅外的經驗，高國豪自認，現在的自己無論在身體素質、心理成熟度，或是對於比賽的閱讀能力上，都已經與當年青澀的自己有著極大的不同。高國豪表示：「現在比較知道如何在狀況不好的時候快速調整自己，也知道隊友低潮時該怎麼鼓勵大家。關鍵時刻該不該跳出來、什麼時候該做什麼選擇，我覺得自己現在更有判斷力，也更成熟了。」而在眾多海外聯賽中，高國豪坦言日本職籃B.LEAGUE是他心中的第一志願。他指出，日本聯賽那邊存在著非常多極為優秀的小後衛，「如果能夠在那樣的環境生存下來，對我來說是一種自我肯定，也能學到更多東西。」此外，高國豪也特別提及目前正在B.LEAGUE奮戰的台灣新生代控衛游艾喆。看到後輩在異鄉打拚，高國豪由衷佩服，並認為能在海外持續堅持相當不容易。「看到游艾喆在那邊發展得不錯，我真的替他開心。他是原住民的驕傲，也是家人的驕傲。」高國豪感性表示，這也更加堅定了他看待旅外的想法：「我覺得有機會旅外就盡量去挑戰，能留在外面就盡量留在外面，畢竟人外有人、天外有天，可以在更高層級的舞台磨練自己，對球員成長一定有幫助。」