端午節（6月19日）即將到來，北海岸石門區的「肉粽一條街」早已進入一級戰區。為了幫饕客們揭開名店肉粽的真實靈魂，《NOWNEWS 今日新聞》記者日前於平日下午親自開車奔赴石門，頂著午後大雷雨，實地購入當地最知名的三大龍頭：「劉家」、「俞家」與「石農」進行實測大評比，意外挖出內行人才知道的「隱藏王者」！
由於劉家在端午尖峰期間並未販售最便宜的小肉粽，為了維持評比的公平性，記者這次一致挑選三家店最傳統、也最實惠的「傳統大肉粽」進行價格、重量、食材與口感的全方位比較。
🟡 雷雨擋不住人氣！直擊兩大名店包粽阿姨手沒停過
即便是平日下午又撞上滂沱大雨，石門粽子的驚人魅力依舊無法擋。記者在現場目擊，俞家與劉家的門口路邊至少都停了 5 至 6 輛以上的排隊車輛；其中，人氣居冠的劉家，其對面的專屬小停車場更是一位難求、完全停滿。走進劉家與俞家的門市，內場皆坐滿了身手矯健的包粽阿姨，雙手一刻不停地趕工，空氣中佇留著濃郁的粽葉與滷肉香氣，過節氣氛徹底拉滿。
🟡 饕客開箱指南！個人口味私房名單、網路正負評大公開
北海岸石門的三家知名肉粽各有特色與大批擁護者，記者實際品嚐並綜合網路評價後，為大家整理出最不踩雷的挑選指南：
📍 隱藏版美味王者：石農肉粽（石門區農會）
雖然在 Google 評價上僅有 3.8 顆星、評論數較少，但若純粹以「肉粽本體與高CP值」來評分，它絕對是記者心中的第一名與隱藏王者！
優點：單顆 40 元價格便宜，實測 168 公克卻是全場最重。粽子包得最為紮實，食材與價格表現極為均勻。網友大力稱讚由農會輔導的家政班媽媽服務態度超好、解說有耐心，且主動開立發票。常客激推南部粽、傳統粽與芋香櫻花蝦肉粽。
挑選注意：肉塊口感略微偏乾，口味屬於標準古早味北部粽。
📍 內用與硬體環境冠軍：劉家肉粽
擁有 9,560 則驚人評論數的北海岸肉粽霸主。若將「用餐體驗、周邊便利性」納入考量，劉家無疑是實測體驗中的第一名。
優點：硬體設施全台最完善！附設小停車場、支援多種行動支付、有無障礙廁所，店內甚至有收餐機器人。二樓用餐區視野極佳，可以眺望石門婚紗廣場與無敵海景，環境明亮乾淨舒適。南部粽軟糯，非常適合長輩；推薦必點四神湯與獨特的純石花凍飲（用吸管喝）。肉塊與花生是三家中最軟嫩、好入口的。
負面回饋：部分消費者認為單顆 95 元的招牌粽口味普通、CP值稍低；另有網友反應偶爾會買到疑似隔日反覆加熱的肉粽，導致飯粒過黏、失去原本的Q彈層次。
📍 夜貓與銅板價格首選：俞家肉粽
坐擁 4.2 顆星、高居三店之中星等最高的人氣老字號，更是全台最北端的 24 小時營業肉粽店。
優點：半夜開車不怕沒東西吃，對遊客與夜貓族極為方便。單顆 35 元大肉粽最便宜。網友與社群強烈推薦其人氣必買的「小肉粽」（15元／顆，7顆100元），口感粒粒分明、帶有古早味油蔥與胡椒香，清爽不油膩。店內的燒酒螺與鳳螺也是熱銷伴手禮。
負面回饋：部分網友認為大肉粽尺寸偏小；另外也有少數消費者留下負評，表示曾買到疑似反覆蒸過多次的粽子，導致米粒黏爛、肉塊乾硬且花生縮水。
💡 記者總結給建議：
每個人對粽子的喜好不同，有人愛蛋黃、有人愛花生，北部粽與南部粽更是各自有擁護者。今年端午連假，如果您想坐在海景第一排舒適吃粽，劉家是絕佳選擇；若想追求極致抗通膨的佛心價或半夜解饞，俞家小肉粽不會讓你失望；而若是重視食安認證、追求油水均勻與紮實大份量的低調老饕，那麼衝一趟石農肉粽，絕對會被它的真材實料給驚豔！
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即便是平日下午又撞上滂沱大雨，石門粽子的驚人魅力依舊無法擋。記者在現場目擊，俞家與劉家的門口路邊至少都停了 5 至 6 輛以上的排隊車輛；其中，人氣居冠的劉家，其對面的專屬小停車場更是一位難求、完全停滿。走進劉家與俞家的門市，內場皆坐滿了身手矯健的包粽阿姨，雙手一刻不停地趕工，空氣中佇留著濃郁的粽葉與滷肉香氣，過節氣氛徹底拉滿。
|店家名稱
|傳統大肉粽價格
|實測重量 (約)
|內餡核心食材
|統一發票
|Google 網路評價
|記者第一線口感實測
|石農肉粽
|40元
|
168公克
(份量最沉！)
|豬肉、香菇、菜脯、花生
|有
|
3.8 顆星
(134則評論)
|有迷人胡椒菜脯香。肉塊略微偏乾，但花生比俞家軟綿，粽子本身包得相當紮實。
|俞家肉粽
|
35元
(3顆100元)
|148公克
|豬肉、香菇、菜脯、花生
|無
|
4.2 顆星
(3,391則評論)
|胡椒與菜脯香氣濃郁，香菇十分入味。不過肉塊口感偏乾柴、花生偏脆，整體食材包裹得較為鬆散。
|劉家肉粽
|
45元
(4顆170元)
|155公克
|豬肉、香菇、蘿蔔乾、花生
|有
|
4.1 顆星
(9,560則評論)
|充滿傳統胡椒香，最大亮點是肉塊與花生是三家中最軟嫩、好入口的。粽子結構紮實。
北海岸石門的三家知名肉粽各有特色與大批擁護者，記者實際品嚐並綜合網路評價後，為大家整理出最不踩雷的挑選指南：
📍 隱藏版美味王者：石農肉粽（石門區農會）
雖然在 Google 評價上僅有 3.8 顆星、評論數較少，但若純粹以「肉粽本體與高CP值」來評分，它絕對是記者心中的第一名與隱藏王者！
挑選注意：肉塊口感略微偏乾，口味屬於標準古早味北部粽。
擁有 9,560 則驚人評論數的北海岸肉粽霸主。若將「用餐體驗、周邊便利性」納入考量，劉家無疑是實測體驗中的第一名。
負面回饋：部分消費者認為單顆 95 元的招牌粽口味普通、CP值稍低；另有網友反應偶爾會買到疑似隔日反覆加熱的肉粽，導致飯粒過黏、失去原本的Q彈層次。
坐擁 4.2 顆星、高居三店之中星等最高的人氣老字號，更是全台最北端的 24 小時營業肉粽店。
負面回饋：部分網友認為大肉粽尺寸偏小；另外也有少數消費者留下負評，表示曾買到疑似反覆蒸過多次的粽子，導致米粒黏爛、肉塊乾硬且花生縮水。
每個人對粽子的喜好不同，有人愛蛋黃、有人愛花生，北部粽與南部粽更是各自有擁護者。今年端午連假，如果您想坐在海景第一排舒適吃粽，劉家是絕佳選擇；若想追求極致抗通膨的佛心價或半夜解饞，俞家小肉粽不會讓你失望；而若是重視食安認證、追求油水均勻與紮實大份量的低調老饕，那麼衝一趟石農肉粽，絕對會被它的真材實料給驚豔！