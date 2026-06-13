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▲端午節前夕訂單大塞車！直擊石門「劉家肉粽」內場廚房，多位資深包粽阿姨雙手幾乎沒有停過，正馬不停蹄趕工包製香氣四溢的傳統肉粽。（圖／記者徐銘穗攝）

雷雨擋不住人氣！直擊兩大名店包粽阿姨手沒停過

店家名稱 傳統大肉粽價格 實測重量 (約) 內餡核心食材 統一發票 Google 網路評價 記者第一線口感實測 石農肉粽 40元 168公克 (份量最沉！) 豬肉、香菇、菜脯、花生 有 3.8 顆星 (134則評論) 有迷人胡椒菜脯香。肉塊略微偏乾，但花生比俞家軟綿，粽子本身包得相當紮實。 俞家肉粽 35元 (3顆100元) 148公克 豬肉、香菇、菜脯、花生 無 4.2 顆星 (3,391則評論) 胡椒與菜脯香氣濃郁，香菇十分入味。不過肉塊口感偏乾柴、花生偏脆，整體食材包裹得較為鬆散。 劉家肉粽 45元 (4顆170元) 155公克 豬肉、香菇、蘿蔔乾、花生 有 4.1 顆星 (9,560則評論) 充滿傳統胡椒香，最大亮點是肉塊與花生是三家中最軟嫩、好入口的。粽子結構紮實。

饕客開箱指南！個人口味私房名單、網路正負評大公開

▲由石門區農會輔導、當地家政班媽媽製作的「石農肉粽」，憑藉著穩定的品質與食安認證，在公路旁低調散發著在地美味。（圖／記者徐銘穗攝）

▲記者實際拆開石農傳統大肉粽，實測重量高達 168 公克為全場最沉，糯米飯體包得相當紮實，並散發出濃郁的傳統胡椒與菜脯香氣。（圖／記者徐銘穗攝）

▲作為北海岸規模最大的肉粽霸主，「劉家肉粽」不僅肉粽口味多樣，更以完善的停車空間與舒適的內用環境著稱，成為不少遊客造訪石門的必經之地。（圖／記者徐銘穗攝）

▲實際拆開劉家傳統大肉粽（圖右，單顆45元），其內餡的豬肉塊與花生經記者實測，為三家名店之中口感最為軟嫩、好入口的一款，深受偏好傳統北部粽風味的饕客喜愛。（圖／記者徐銘穗攝）

▲主打24小時不打烊的「俞家肉粽」位於淡金公路旁，醒目的黃色招牌在深夜裡依舊明亮，是許多夜衝族與夜貓子行經北海岸時必訪的宵夜據點。（圖／記者徐銘穗攝）

▲記者實際拆開俞家傳統大肉粽（單顆35元），整體散發出濃郁的胡椒與菜脯香氣，雖然內餡的花生口感偏脆、瘦肉較乾，但無敵的銅板價格依舊吸引大量饕客青睞。（圖／記者徐銘穗攝）

端午節（6月19日）即將到來，北海岸石門區的「肉粽一條街」早已進入一級戰區。為了幫饕客們揭開名店肉粽的真實靈魂，《NOWNEWS 今日新聞》記者日前於平日下午親自開車奔赴石門，頂著午後大雷雨，實地購入當地最知名的三大龍頭：「劉家」、「俞家」與「石農」進行實測大評比，意外挖出內行人才知道的「隱藏王者」！由於劉家在端午尖峰期間並未販售最便宜的小肉粽，為了維持評比的公平性，記者這次一致挑選三家店最傳統、也最實惠的「傳統大肉粽」進行價格、重量、食材與口感的全方位比較。即便是平日下午又撞上滂沱大雨，石門粽子的驚人魅力依舊無法擋。記者在現場目擊，俞家與劉家的門口路邊至少都停了 5 至 6 輛以上的排隊車輛；其中，人氣居冠的劉家，其對面的專屬小停車場更是一位難求、完全停滿。走進劉家與俞家的門市，內場皆坐滿了身手矯健的包粽阿姨，雙手一刻不停地趕工，空氣中佇留著濃郁的粽葉與滷肉香氣，過節氣氛徹底拉滿。北海岸石門的三家知名肉粽各有特色與大批擁護者，記者實際品嚐並綜合網路評價後，為大家整理出最不踩雷的挑選指南：雖然在 Google 評價上僅有 3.8 顆星、評論數較少，但若純粹以「肉粽本體與高CP值」來評分，它絕對是記者心中的第一名與隱藏王者！：單顆 40 元價格便宜，實測 168 公克卻是全場最重。粽子包得最為紮實，食材與價格表現極為均勻。網友大力稱讚由農會輔導的家政班媽媽服務態度超好、解說有耐心，且主動開立發票。常客激推南部粽、傳統粽與芋香櫻花蝦肉粽。：肉塊口感略微偏乾，口味屬於標準古早味北部粽。擁有 9,560 則驚人評論數的北海岸肉粽霸主。若將「用餐體驗、周邊便利性」納入考量，劉家無疑是實測體驗中的第一名。：硬體設施全台最完善！附設小停車場、支援多種行動支付、有無障礙廁所，店內甚至有收餐機器人。二樓用餐區視野極佳，可以眺望石門婚紗廣場與無敵海景，環境明亮乾淨舒適。南部粽軟糯，非常適合長輩；推薦必點四神湯與獨特的純石花凍飲（用吸管喝）。肉塊與花生是三家中最軟嫩、好入口的。：部分消費者認為單顆 95 元的招牌粽口味普通、CP值稍低；另有網友反應偶爾會買到疑似隔日反覆加熱的肉粽，導致飯粒過黏、失去原本的Q彈層次。坐擁 4.2 顆星、高居三店之中星等最高的人氣老字號，更是全台最北端的 24 小時營業肉粽店。：半夜開車不怕沒東西吃，對遊客與夜貓族極為方便。單顆 35 元大肉粽最便宜。網友與社群強烈推薦其人氣必買的「小肉粽」（15元／顆，7顆100元），口感粒粒分明、帶有古早味油蔥與胡椒香，清爽不油膩。店內的燒酒螺與鳳螺也是熱銷伴手禮。：部分網友認為大肉粽尺寸偏小；另外也有少數消費者留下負評，表示曾買到疑似反覆蒸過多次的粽子，導致米粒黏爛、肉塊乾硬且花生縮水。每個人對粽子的喜好不同，有人愛蛋黃、有人愛花生，北部粽與南部粽更是各自有擁護者。今年端午連假，如果您想坐在海景第一排舒適吃粽，劉家是絕佳選擇；若想追求極致抗通膨的佛心價或半夜解饞，俞家小肉粽不會讓你失望；而若是重視食安認證、追求油水均勻與紮實大份量的低調老饕，那麼衝一趟石農肉粽，絕對會被它的真材實料給驚豔！