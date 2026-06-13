端午節（6月19日）即將到來，北海岸石門區的「肉粽一條街」早已進入一級戰區。為了幫饕客們揭開名店肉粽的真實靈魂，《NOWNEWS 今日新聞》記者日前於平日下午親自開車奔赴石門，頂著午後大雷雨，實地購入當地最知名的三大龍頭：「劉家」、「俞家」與「石農」進行實測大評比，意外挖出內行人才知道的「隱藏王者」！

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由於劉家在端午尖峰期間並未販售最便宜的小肉粽，為了維持評比的公平性，記者這次一致挑選三家店最傳統、也最實惠的「傳統大肉粽」進行價格、重量、食材與口感的全方位比較。

▲端午節前夕訂單大塞車！直擊石門「劉家肉粽」內場廚房，多位資深包粽阿姨雙手幾乎沒有停過，正馬不停蹄趕工包製香氣四溢的傳統肉粽。（圖／記者徐銘穗攝）
▲端午節前夕訂單大塞車！直擊石門「劉家肉粽」內場廚房，多位資深包粽阿姨雙手幾乎沒有停過，正馬不停蹄趕工包製香氣四溢的傳統肉粽。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡 雷雨擋不住人氣！直擊兩大名店包粽阿姨手沒停過

即便是平日下午又撞上滂沱大雨，石門粽子的驚人魅力依舊無法擋。記者在現場目擊，俞家與劉家的門口路邊至少都停了 5 至 6 輛以上的排隊車輛；其中，人氣居冠的劉家，其對面的專屬小停車場更是一位難求、完全停滿。走進劉家與俞家的門市，內場皆坐滿了身手矯健的包粽阿姨，雙手一刻不停地趕工，空氣中佇留著濃郁的粽葉與滷肉香氣，過節氣氛徹底拉滿。

店家名稱 傳統大肉粽價格 實測重量 (約) 內餡核心食材 統一發票 Google 網路評價 記者第一線口感實測
石農肉粽 40元

168公克

 

(份量最沉！)

 豬肉、香菇、菜脯、花生

3.8 顆星

 

(134則評論)

 有迷人胡椒菜脯香。肉塊略微偏乾，但花生比俞家軟綿，粽子本身包得相當紮實。
俞家肉粽

35元

 

(3顆100元)

 148公克 豬肉、香菇、菜脯、花生

4.2 顆星

 

(3,391則評論)

 胡椒與菜脯香氣濃郁，香菇十分入味。不過肉塊口感偏乾柴、花生偏脆，整體食材包裹得較為鬆散。
劉家肉粽

45元

 

(4顆170元)

 155公克 豬肉、香菇、蘿蔔乾、花生

4.1 顆星

 

(9,560則評論)

 充滿傳統胡椒香，最大亮點是肉塊與花生是三家中最軟嫩、好入口的。粽子結構紮實。
🟡 饕客開箱指南！個人口味私房名單、網路正負評大公開

北海岸石門的三家知名肉粽各有特色與大批擁護者，記者實際品嚐並綜合網路評價後，為大家整理出最不踩雷的挑選指南：

📍 隱藏版美味王者：石農肉粽（石門區農會）
雖然在 Google 評價上僅有 3.8 顆星、評論數較少，但若純粹以「肉粽本體與高CP值」來評分，它絕對是記者心中的第一名與隱藏王者！

▲由石門區農會輔導、當地家政班媽媽製作的「石農肉粽」，憑藉著穩定的品質與食安認證，在公路旁低調散發著在地美味。（圖／記者徐銘穗攝）
▲由石門區農會輔導、當地家政班媽媽製作的「石農肉粽」，憑藉著穩定的品質與食安認證，在公路旁低調散發著在地美味。（圖／記者徐銘穗攝）
優點：單顆 40 元價格便宜，實測 168 公克卻是全場最重。粽子包得最為紮實，食材與價格表現極為均勻。網友大力稱讚由農會輔導的家政班媽媽服務態度超好、解說有耐心，且主動開立發票。常客激推南部粽、傳統粽與芋香櫻花蝦肉粽。

挑選注意：肉塊口感略微偏乾，口味屬於標準古早味北部粽。

▲記者實際拆開石農傳統大肉粽，實測重量高達 168 公克為全場最沉，糯米飯體包得相當紮實，並散發出濃郁的傳統胡椒與菜脯香氣。（圖／記者徐銘穗攝）
▲記者實際拆開石農傳統大肉粽，實測重量高達 168 公克為全場最沉，糯米飯體包得相當紮實，並散發出濃郁的傳統胡椒與菜脯香氣。（圖／記者徐銘穗攝）
📍 內用與硬體環境冠軍：劉家肉粽
擁有 9,560 則驚人評論數的北海岸肉粽霸主。若將「用餐體驗、周邊便利性」納入考量，劉家無疑是實測體驗中的第一名。

▲作為北海岸規模最大的肉粽霸主，「劉家肉粽」不僅肉粽口味多樣，更以完善的停車空間與舒適的內用環境著稱，成為不少遊客造訪石門的必經之地。（圖／記者徐銘穗攝）
▲作為北海岸規模最大的肉粽霸主，「劉家肉粽」不僅肉粽口味多樣，更以完善的停車空間與舒適的內用環境著稱，成為不少遊客造訪石門的必經之地。（圖／記者徐銘穗攝）
優點：硬體設施全台最完善！附設小停車場、支援多種行動支付、有無障礙廁所，店內甚至有收餐機器人。二樓用餐區視野極佳，可以眺望石門婚紗廣場與無敵海景，環境明亮乾淨舒適。南部粽軟糯，非常適合長輩；推薦必點四神湯與獨特的純石花凍飲（用吸管喝）。肉塊與花生是三家中最軟嫩、好入口的。

負面回饋：部分消費者認為單顆 95 元的招牌粽口味普通、CP值稍低；另有網友反應偶爾會買到疑似隔日反覆加熱的肉粽，導致飯粒過黏、失去原本的Q彈層次。 

▲實際拆開劉家傳統大肉粽（圖右，單顆45元），其內餡的豬肉塊與花生經記者實測，為三家名店之中口感最為軟嫩、好入口的一款，深受偏好傳統北部粽風味的饕客喜愛。（圖／記者徐銘穗攝）
▲實際拆開劉家傳統大肉粽（圖右，單顆45元），其內餡的豬肉塊與花生經記者實測，為三家名店之中口感最為軟嫩、好入口的一款，深受偏好傳統北部粽風味的饕客喜愛。（圖／記者徐銘穗攝）
📍 夜貓與銅板價格首選：俞家肉粽
坐擁 4.2 顆星、高居三店之中星等最高的人氣老字號，更是全台最北端的 24 小時營業肉粽店。

▲主打24小時不打烊的「俞家肉粽」位於淡金公路旁，醒目的黃色招牌在深夜裡依舊明亮，是許多夜衝族與夜貓子行經北海岸時必訪的宵夜據點。（圖／記者徐銘穗攝）
▲主打24小時不打烊的「俞家肉粽」位於淡金公路旁，醒目的黃色招牌在深夜裡依舊明亮，是許多夜衝族與夜貓子行經北海岸時必訪的宵夜據點。（圖／記者徐銘穗攝）
優點：半夜開車不怕沒東西吃，對遊客與夜貓族極為方便。單顆 35 元大肉粽最便宜。網友與社群強烈推薦其人氣必買的「小肉粽」（15元／顆，7顆100元），口感粒粒分明、帶有古早味油蔥與胡椒香，清爽不油膩。店內的燒酒螺與鳳螺也是熱銷伴手禮。

負面回饋：部分網友認為大肉粽尺寸偏小；另外也有少數消費者留下負評，表示曾買到疑似反覆蒸過多次的粽子，導致米粒黏爛、肉塊乾硬且花生縮水。

▲記者實際拆開俞家傳統大肉粽（單顆35元），整體散發出濃郁的胡椒與菜脯香氣，雖然內餡的花生口感偏脆、瘦肉較乾，但無敵的銅板價格依舊吸引大量饕客青睞。（圖／記者徐銘穗攝）
▲記者實際拆開俞家傳統大肉粽（單顆35元），整體散發出濃郁的胡椒與菜脯香氣，雖然內餡的花生口感偏脆、瘦肉較乾，但無敵的銅板價格依舊吸引大量饕客青睞。（圖／記者徐銘穗攝）
💡 記者總結給建議：
每個人對粽子的喜好不同，有人愛蛋黃、有人愛花生，北部粽與南部粽更是各自有擁護者。今年端午連假，如果您想坐在海景第一排舒適吃粽，劉家是絕佳選擇；若想追求極致抗通膨的佛心價或半夜解饞，俞家小肉粽不會讓你失望；而若是重視食安認證、追求油水均勻與紮實大份量的低調老饕，那麼衝一趟石農肉粽，絕對會被它的真材實料給驚豔！

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...