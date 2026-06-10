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端午節將至，行政院副院長鄭麗君今（10）日主持穩定物價小組會議，要求各部會持續監控粽子等應景商品及民生物資價格，同時因應即將到來的汛期與中東局勢變化，提前研擬市場調節與穩定措施，力求將民生物價波動降到最低。針對端午節食材需求增加，農業部表示，已完成節前供給盤點，毛豬及土雞供應量將增加11%，蔬果供應提高10.6%，糯米、鴨蛋等粽子主要食材庫存也相當充裕，可望滿足民眾採買需求。鄭麗君指示持續掌握市場供貨及價格變化，確保端午前後供應穩定、價格合理。行政院消保處最新調查顯示，今年約有4成8粽子價格持平或下降，另有5成2價格上漲，但其中近8成漲幅未超過1成。不少通路也祭出折扣、滿額優惠吸客。鄭麗君強調，若發現囤貨、哄抬等異常情況，將啟動跨部會聯合稽查，維護消費者權益。隨著夏季汛期到來，豪雨與颱風恐衝擊農產供應，鄭麗君要求農業部強化防汛整備，並將短延時強降雨、區域性豪雨等新型態災害納入預警機制，在災害發生前即提前啟動產銷調度與市場調節措施，避免菜價劇烈波動。面對中東局勢仍存在不確定性，鄭麗君要求相關部會將各項民生穩定措施提前部署至年底。目前國內油氣存量均高於法定標準，天然氣6月至8月供應已完成調度，政府也已著手冬季天然氣採購規劃。她也指示經濟部及中油持續維持油價「亞鄰最低價」政策，降低國際油價波動對國內民生及交通運輸成本的衝擊。