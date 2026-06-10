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中華職棒味全龍目前在上半季點亮封王魔術數字M8，有望在本週日（6月14日）奪下隊史第6座半季冠軍，但近期受天氣影響，賽程因雨一延再延，加上本週起已無臺北大巨蛋賽程，室外球場的天氣不穩定因素，使得龍隊的封王時程充滿變數。龍隊自5月26日點亮M17後，近9戰繳出6勝3敗，投手群防禦率2.50傲視群雄，攻擊端則是陷入低迷，打擊率僅2成30，只優於悍將的2成15，或許透過短暫的雨勢休息，能讓打擊群喘口氣、找回上半季前段的進攻狀態。龍隊在5月26日靠著劉俊緯的再見安打，成功點亮上半季封王魔術數字M17，最近9場比賽拿下6勝3敗，魔術數字減至M8，與排名第2的雄鷹勝差達5.5場。若穩住陣腳，上半季冠軍將是龍隊的囊中之物，只不過何時能夠拋下紅色彩帶，這就得看老天爺的臉色近期受到西南氣流、鋒面滯台影響，全台灣幾乎都在降雨，也導致不少賽事被迫延期至月底的補賽週；此外，能遮風擋雨的臺北大巨蛋，本週起已無安排上半季賽事，剩餘賽程皆在戶外球場進行，也增加天氣的不確定性，使得龍隊的封王時程充滿變數，依照目前態勢，龍隊最快封王時間為6月14日，但只要龍隊或悍將有1場比賽延賽，就順延至下週。自5月26日點亮M17後，龍隊整體戰績仍非常穩定，團隊投手防禦率2.50，為各隊最佳，但打擊端卻陷入小低潮，團隊打擊率僅2成30，排名聯盟第5，只優於悍將的2成15。至於因雨延賽對龍隊究竟是打亂節奏還是迎來轉機，可謂見仁見智，或許透過短暫的雨勢休息，能讓打擊群喘口氣、找回上半季前段的進攻狀態，對龍隊而言也不見得是件壞事。