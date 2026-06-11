我是廣告 請繼續往下閱讀

今天天氣：鋒面往北靠近 半個台灣有大雨

▲鋒面本周會在台灣附近游移，並搭配西南風替全台帶來雨勢，周六會是降雨相對較趨緩的時段。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：滯留鋒面卡住 全台防大雨

▲未來一周仍是多雨的環境，下周末天氣才有機會回歸穩定。（圖／賈新興提供）

一周天氣：下周中後期間天氣轉穩 端午連假高溫炎熱

中央氣象署表示，西南氣流已減弱，鋒面暫時南移至巴士海峽，但今明兩天（6月11日至6月12日）將再度北抬至台灣上空，全台有雨，周六（6月13日）鋒面遠離後，整體雨勢才會趨緩，周日、下周一（6月14日至6月15日）雨勢再起，下周二、下周三（6月16日至6月17日）天氣逐漸回穩。6月11日今天的天氣，氣象署指出，鋒面由巴士海峽逐漸北移到臺灣附近，西半部、東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨，請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區留意積水，雷雨區內請留意雷擊及強陣風，連日降雨，請避免溪邊或河邊活動。氣溫方面，北部、宜蘭及花蓮清晨低溫約22至23度，中南部及臺東24至26度，而北部、宜蘭及花蓮白天高溫約25至28度，中南部及臺東約28至30度。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場為東北風，清晨至上午中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。6月12日明天的天氣，氣象署說明，滯留鋒面在臺灣附近，各地天氣不穩定，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨。氣象署提醒，周六鋒面遠離，雨勢趨緩，不過受西南風吹拂影響，中南部有局部短暫陣雨，北台灣、東半部周六也有午後雷陣雨。周日、下周一滯留鋒面來到台灣北部海面，配合西南風，中南部又要注意「大雨、短延時豪雨」，北台灣整天有局部短暫陣雨、雷雨，東半部有午後雷陣雨，要注意局部大雨發生。下周二、下周三鋒面終於往北遠離，屆時只剩中南部因為西南風有局部短暫陣雨、雷雨，午後北部、東半部有短暫雷陣雨；天氣相對於本周，將越來越穩定，預期端午連假（6月19日至6月21日）會是高溫主導的天氣。