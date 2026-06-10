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中華職棒富邦悍將在上半季前段緊咬龍頭味全龍，一度追到僅2場勝差，不過近12場比賽卻現疲態，投打兩端全面失衡。團隊防禦率4.59、牛棚防禦率6.25皆是各隊最差，團隊打擊率2成16、得點圈打擊率1成90同樣敬陪末座，不僅勝差被拉開，排名也下滑至第3名。更慘的是，因雨延賽導致悍將上半季補賽過多，自6月17日起即將面臨「11天10戰」的地獄行程，投手深度將決定悍將接下來的戰局走勢。回顧5月21日，悍將當時氣勢如虹，一度追到與龍隊僅剩2場勝差。但在那之後的12場比賽中，悍將僅拿下5勝7敗，不僅爭冠車尾燈被龍隊拉開，排名還被原本居次的雄鷹超越，目前上半季淘汰指數僅剩8，逆襲奪冠的機率越來越渺茫。攤開數據來看，悍將陷入低迷的主因首推火力斷層。自5月22日起，團隊整體打擊率僅2成16、共僅得到34分，兩項數據都是各隊最低；連開季引以為傲的得點圈打擊率也狂跌至1成90，成為聯盟唯一不滿2成的球隊，對比排名第5的樂天桃猿都還有2成45，顯示攻擊端徹底熄火。除了打擊不振，悍將投手群同樣面臨巨大困境。最近12場比賽中，團隊防禦率4.59淪為各隊墊底，其中牛棚防禦率更高達6.25，相較於倒數第二中信兄弟的4.13，失分危機明顯失控。攻防兩端同時崩盤，讓悍將在爭冠關鍵期迎來嚴重的撞牆期，與半季冠軍漸行漸遠。禍不單行的是，近期受到雨勢攪局，中職不少賽事延至補賽週，悍將可說是最大受災戶。自6月17日起，悍將即將面臨「11天10戰」的艱苦行程，這對教練團的投手調度將是一大嚴苛考驗。由於洋投威戈神（Aaron Wilkerson）上半季回歸機率不高，悍將必須完全倚賴現有一軍的3名洋將以及本土的李東洺，合力吃下其中8場先發，而牛棚能否及時回穩，將是決定悍將接下來戰局走勢的最終關鍵。