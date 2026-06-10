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▲黃仁勳的成功關鍵是所有事都全力以赴。（圖／유퀴즈節目畫面）

有「AI教父」之稱的NVIDIA執行長黃仁勳，今（10）晚登上韓國國民綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，在節目中他和主持人劉在錫聊起了童年與創業歷程，分享自己從送報紙、掃廁所、餐廳洗碗工，一路走到身家6兆台幣的全球領袖位置，而其中可以成功的關鍵就是「獨論做什麼事都全力以赴」的心態。節目完整中字內容，11日（明日）可至iQIYI 愛奇藝、friDay影音收看。黃仁勳透露，9歲移民美國後，曾在環境艱困的寄宿學校生活，從小就靠打工賺取零用錢，不僅掃過廁所，也做過送報員和餐廳洗碗工，他表示自己在美國連鎖餐廳Denny's工作時，那時的目標就是成為「洗碗洗得最好的人」。他強調，無論是洗碗、掃廁所還是送報紙，都應該全力以赴做到100%，因為工作的成果最終代表的是自己，而不是工作本身的重要程度或薪資高低：「不管你是洗碗工、服務生，或從事任何工作，都應該傾盡所有，把它做到百分之百。」這樣的信念也成為他日後經營企業的重要核心價值。談到1993年創立NVIDIA的艱辛歷程，黃仁勳坦言，公司曾一度陷入帳上資金只剩30天的生死關頭，當時最令他害怕的不是失敗本身，而是辜負員工的信任與期待，他說，當許多人把人生押注在公司身上時，身為領導者就必須肩負責任。不過，黃仁勳也指出，危機往往是孕育偉大的契機，他認為人在逆境中會變得更加敏銳，能激發平時想不到的創意與潛力，他形容，無論是企業還是國家，許多偉大的成就都是在危機中誕生，「偉大往往是在艱困時期被鍛造出來的。」《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目完整中字內容，11日中午（暫定）可至iQIYI 愛奇藝、friDay影音收看。