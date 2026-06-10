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新北認養成年毛寶貝！專屬福利與加碼優惠一次看

▲入新厝 6 好禮包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等實用寵物用品。（圖／新北市動保處）

老犬性格穩定好教！黑狗「憨憨」遇見幸福

▲中和動物之家一隻名叫「憨憨」的黑色中大型米克斯老犬，在日前幸運找到了溫暖的新家。（圖／新北市動保處）

善用認養福利！減輕老殘犬醫療照護負擔

▲新北市政府動物保護防疫處推出2026年動物之家認養成貓犬活動。（圖／新北動保處）

新北市將化為實際補助！新北市政府動物保護防疫處為幫助更多動物之家收容的毛寶貝找到溫暖的家，從2026年起，到新北轄下 8 所動物之家認養成犬者，皆可獲得。且只要認養符合一條件，動保處再加碼，期盼透過充沛的資源支持，讓更多老殘犬順利找到溫暖的家。新北市動保處表示，動物之家地理位置多較為偏遠，希望透過此次長照動物的加碼認養支持政策，提高民眾的認養意願。針對不同條件的犬隻，動保處提供了以下豐富的認養資源：認養對象若是一般成犬，則享有入新厝 6 好禮：包含等實用寵物用品。而認養老殘犬，除享有上述 6 好禮外，額外加碼新北幣 2,000 元獎勵。以及回春雙響炮優惠： 包含寵物輔具與犬隻訓練等活動優惠。還有終生免費醫療支持： 享有動保處及動物之家提供的終生醫療服務。動保處指出，收容所內的毛寶貝常因年紀較大、外型或健康狀況等因素，較不易被民眾認養，平均等待時間也比幼犬更長。然而，老犬最大的優點在於「性格穩定、不易暴衝與亂咬」；在經過動物之家的訓練與志工照料後，累積的社會化經驗也讓牠們學習指令非常快速，是居家陪伴的絕佳夥伴。以中和動物之家一隻名叫「憨憨」的黑色中大型米克斯老犬為例，牠乍看集齊了許多不易被認養的條件，卻在日前幸運找到了溫暖的新家。飼主張小姐表示，自己想認養狗狗很久了，到中和動物之家參訪時剛好遇到憨憨出來散步，瞬間浮現「一見鍾情」的感覺，便決定帶牠回家。雖然憨憨年老且患有白內障，但在飼主一家悉心照顧、定期點眼藥水之下，不僅吃飽睡好，原本敏感怕生的個性也變得開朗，現在已經會主動叼球找家人玩，毛色更變得光亮。看到憨憨晚年擁有幸福的家庭，讓工作人員與志工都感到非常欣慰。曾於瑞芳動物之家認養老犬的陳小姐也分享，照顧老殘犬確實需要面臨較高的醫療支出（如心臟病、糖尿病與關節退化等）。因此，動保處資源的介入，不僅幫助飼主無憂認養，更讓這些毛寶貝有機會安心終老。陳小姐特別提到，新北幣的認養優惠非常實用，期望能以這些福利為媒介，為更多性格穩定的老年動物與潛在飼主牽線，促成彼此的幸福機緣。