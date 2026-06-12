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▲「特洛伊城堡」整棟主題館以親子室內遊樂為核心，集結多項遊樂設施，從親子同樂、動態遊具到科技劇院皆有安排。（圖／義大世界提供）

▲義大遊樂世界有全台最大室內遊樂館「特洛伊城堡」，結合城堡列車、室內科技設施與劇院表演，打造不怕雨的親子遊園攻略。（圖／義大世界提供）

六月進入梅雨季，全台連日雨勢讓戶外行程多了變數，義大開發順勢整合義大遊樂世界與義大世界購物廣場，推出雨天出遊方案，前者有全台最大室內遊樂館「特洛伊城堡」，結合城堡列車、室內科技設施與劇院表演，打造不怕雨的親子遊園攻略；後者集結多家運動休閒品牌，推出防曬、防潑水、防水與輕量機能商品優惠，讓民眾遇到雨天不必取消行程，也能完成玩樂、用餐、採買一次到位。義大遊樂世界表示，梅雨季節天候變化快，園區會依現場風雨狀況與安全考量，機動調整戶外設施營運，透過現場公告，提醒遊客掌握設施開放資訊。若遇雨勢不穩，建議遊客可先將行程重心安排在園區雨天遊玩的主要場域的「特洛伊城堡」，整棟主題館以親子室內遊樂為核心，集結多項遊樂設施，從親子同樂、動態遊具到科技劇院皆有安排，讓遊客不必因雨勢打亂節奏，也能維持完整遊園體驗。雨天一日遊建議，可先從特洛伊城堡內的代表性設施開始，包含地心歷險、飛越台灣飛行劇院、旋轉飛車、旋轉流星、旋轉森巴、海狗歷險記、救火急先鋒等，再搭配餐飲、商店與休憩空間彈性調整停留時間。若需跨區移動，可善用城堡列車串接衛城與特洛伊城，減少雨天步行距離，降低親子家庭推車、長輩同行或攜帶物品時的不便。園區近年強化室內科技型設施，全新《魔幻空間》以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合即時運算虛擬引擎、環繞音效與多感官效果；義大皇家劇院為大型室內表演空間，適合作為雨天看表演、休息與調整行程的重要備案。梅雨季帶動戶外機能商品需求，義大世界購物廣場運動休閒品牌同步推出防曬、防潑水、防水、透氣與輕量化商品優惠，適合雨天通勤、親子出遊與暑假旅遊提前準備，包括PALLADIUM防水皮革靴及輕量化防水休閒鞋；GOHIKING引進BLACKYAK輕量透氣外套與機能遮陽帽；TRAVELER推出四面彈潑水長褲、抗UV外套及潑水自體收納外套；native以輕量、防水、防臭鞋履，提供雨天散步、旅行與日常穿搭選擇等。義大開發表示，梅雨季節出遊最重要的是保留行程彈性，透過遊樂世界與購物廣場雙場域整合，讓民眾即使遇到雨天，也能從室內遊樂、劇院表演、餐飲休憩一路延伸到機能商品採買。提醒民眾，出發前可先留意氣象資訊與園區營運公告，依現場天候調整動線，雨天也能玩得安心、逛得盡興。