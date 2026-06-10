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6 月 10 日今彩 539 頭獎開出店家一覽

新北市淡水區自強路60號－壹本萬利投注站



桃園市中壢區後寮里中山東路3段56號1樓－錢多樂彩券行



嘉義市東區中山里民權路223號一樓－金富發彩券行



高雄市鹽埕區建國四路306號1樓－鑫滿贏彩券行

▲高雄市鹽埕區建國四路306號1樓鑫滿贏彩券行開出6月10日今彩539頭獎。（圖／GoogleMaps）

為什麼頭獎拿不到 800 萬？今彩 539 頭獎有上限

財神爺現身了！今（10）日開獎的第 115000141 期今彩 539，獎號開出「01、04、32、35、39」。台灣彩券公司晚間 10 點公布派彩結果，頭獎一共有 4 注中獎！中獎彩券行分別位於新北市、桃園市、嘉義市以及高雄市，中獎彩券行地點也出爐了！本期今彩 539頭獎全台共開出 ４ 注，財神爺分別在北部以及南部縣市現身，詳細中獎店家如下：由於今彩 539 每期頭獎總獎金上限為 2,400 萬元，若同一期頭獎中獎注數超過 3 注，頭獎獎金就必須依注數均分。今晚因一次出現 4 注中獎，觸發了總獎金上限機制，因此 2,400 萬元經平分後，每注獎金為新台幣 600 萬元。