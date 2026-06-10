財神爺現身了！今（10）日開獎的第 115000141 期今彩 539，獎號開出「01、04、32、35、39」。台灣彩券公司晚間 10 點公布派彩結果，頭獎一共有 4 注中獎！中獎彩券行分別位於新北市、桃園市、嘉義市以及高雄市，中獎彩券行地點也出爐了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
6 月 10 日今彩 539 頭獎開出店家一覽

本期今彩 539頭獎全台共開出 ４ 注，財神爺分別在北部以及南部縣市現身，詳細中獎店家如下：

新北市淡水區自強路60號－壹本萬利投注站

桃園市中壢區後寮里中山東路3段56號1樓－錢多樂彩券行

嘉義市東區中山里民權路223號一樓－金富發彩券行

高雄市鹽埕區建國四路306號1樓－鑫滿贏彩券行

▲高雄市鹽埕區建國四路306號1樓鑫滿贏彩券行開出6月10日今彩539頭獎。（圖／GoogleMaps）
▲高雄市鹽埕區建國四路306號1樓鑫滿贏彩券行開出6月10日今彩539頭獎。（圖／GoogleMaps）
為什麼頭獎拿不到 800 萬？今彩 539 頭獎有上限

由於今彩 539 每期頭獎總獎金上限為 2,400 萬元，若同一期頭獎中獎注數超過 3 注，頭獎獎金就必須依注數均分。今晚因一次出現 4 注中獎，觸發了總獎金上限機制，因此 2,400 萬元經平分後，每注獎金為新台幣 600 萬元。

相關新聞

6/10今彩539開獎了！今天中獎號碼查詢　3星彩、4星彩獎號一次看

大樂透端午加碼開獎！6/9「百萬紅包」狂送17組　中獎彩券行一覽

6/5大樂透端午加碼開獎！「百萬紅包」狂送20組　中獎彩券行一覽

威力彩連28槓！下期頭獎狂飆9億　今彩539頭獎800萬2注獎落2縣市

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...