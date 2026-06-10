我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴結束帛琉外交行程，10日晚間返回桃園國際機場發表談話。她表示，此次是她首度以副總統身分出訪邦交國，讓她深刻感受到台帛情誼的緊密連結，也見證兩國合作成果。她強調，儘管台灣外交處境充滿挑戰，但「台灣人有權利走向世界」，台灣也將持續為國際社會貢獻力量。蕭美琴提到，台灣與帛琉的情誼跨越海洋，更有如家人般的連結，帛琉總統惠恕仁、副總統歐宜樓熱情接待訪團，帛琉人民也展現與台灣人相似的溫暖與好客，「兩國人民就像家人般親近」。蕭美琴提到，雙方同屬南島語族，也讓她在文化與情感上感受到熟悉與連結。此外，帛琉得天獨厚的自然景觀令人難忘，也感謝帛琉總統親自安排並帶領訪團走訪著名景點，透過訪團成員的親身體驗，將帛琉的美好傳遞給台灣民眾。她指出，此行更重要的是見證「台帛榮邦合作」的具體成果，展現台灣貢獻國際社會的實力，訪問期間宣布我國調查局將派員常駐帛琉，並捐贈無人機，進一步深化雙方合作。訪團也走訪我國援建工程，包括國家醫院、駐帛琉技術團、示範農場及水產中心等地，了解計畫完工與執行狀況。蕭美琴說，台灣近年來在帛琉的基礎建設、農漁業及醫療衛生等領域，都有相當豐碩的合作成果，「這些實質合作，讓我們深信，兩國未來將在既有堅實基礎上，持續深化各領域合作，促進兩國人民福祉與國家發展。」針對台灣的國際處境，蕭美琴坦言，外交挑戰與壓力從未減少，但她也感謝帛琉政府與人民長期以來給予台灣的支持與溫暖。她引用總統賴清德曾說過的話，「台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界。」蕭美琴再次感謝帛琉政府的協助，未來仍會以實際行動深化與邦交國之間的友誼，共同為拓展台灣的國際空間努力。