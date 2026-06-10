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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳登上韓國綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與「國民MC」劉在錫同框互動，節目中兩人聊到黃仁勳不戴手錶一事時，他超大方回應「我不戴手錶，因為我不在乎時間，現在（Now）就是最重要的時間」，這句話一出讓手上戴著手錶的劉在錫，瞬間無地自容、慌張把手上手錶摘下，笑說要重新思考時間的意義。《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目中，劉在錫看著雙手空空的黃仁勳時，問了一句「你沒有戴手錶嗎？」沒想到他直接笑著回應：「我不戴手錶，因為我不在乎時間，現在（Now）就是最重要的時間。」這句話一出瞬間讓現場氣氛冷凍了3秒鐘。因為坐在一旁的劉在錫手上就剛好戴著手錶，因此他一邊笑著、一邊慌張地把手上的錶給拆了下來，還半開玩笑說要告訴後輩「手錶不重要」，讓全場直接笑翻，笑著說是時候重新思考時間的意義了。而黃仁勳不戴手錶貼文曝光後，也吸引許多網友留言回應，「他不需要手錶，因為會有人提醒他下一個行程」、「我也沒有手錶，因為有手機」、「那是因為大家都得配合他時間」、「有錢說什麼都帥」、「馬雲不在乎錢，黃仁勳不在乎時間，再來就等馬斯克不在乎什麼了。」