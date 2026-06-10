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▲190部無碼影片、9,500萬日圓獲利 兩年多的好日子一夕終結（圖／截自FNN NEWS）

▲電鋸、衝擊鑽、搬石膏板⋯老屋翻新影片意外爆紅（圖／截自IG@naomiii.live）

人生的劇本，有時比任何戲劇都更令人驚嘆。一個曾靠拍攝成人影片暴賺近1億日圓、卻因觸法在一夜之間失去一切的女性，如今以一把電鋸、一雙沾滿灰塵的手，在網路上重新找回了自己的位置。港日混血兒Naomi（日本本名「板橋尚皇實」），現年34歲。2024年，她與29歲男友桐伸年在日本福岡遭警方逮捕。警方調查指出，兩人自2021年起在Pornhub及OnlyFans等海外平台上傳至少190部未經審查的無碼成人影片，並在X平台發文宣傳，短短兩年多便獲利高達約9,500萬日圓。案件審訊期間轟動一時，大批粉絲湧入法庭旁聽聲援。最終法庭判處Naomi有期徒刑2年、緩刑4年，並罰款200萬日圓，同時依法沒收非法所得5,700萬日圓。加上稅務機關追討的巨額漏稅罰款，億萬身家一夜清零，更背負沉重債務。Naomi事後坦言，當初根本沒想到會被捕，只是抱著僥倖心態繼續拍片，不外乎是為了還債和支付生活費。被捕後，她連200萬日圓的保釋金都拿不出來，只能靠母親代為支付；就連法院罰款，也是向朋友借錢才付清。其中最令人忍不住噴飯的細節，是日媒《Smart Flash》報導的一個小插曲：警方破案時當作證物大量攤開供媒體拍攝的涉案衣物，在Naomi保釋出來後，竟被她立刻拿去二手平台Mercari上出售變現。她自嘲：「當時手頭太緊了，覺得是個絕佳時機。我寫上『用於拍攝』，結果賣得特別快。」對一個處於緩刑期、沒有穩定工作與合法收入的人來說，要在日本社會重新立足極為艱難。Naomi坦言，找住處屢屢碰壁，幾乎無人願意租屋給她，最終只能以每月39,000日圓的超低租金，租下一棟幾近荒廢的破舊老屋。屋子的狀況慘不忍睹——沒有冷氣、沒有浴室，她每隔幾天就得徒步到附近的公共澡堂沖涼。「當時真的別無選擇，只能自己動手裝修然後住進去。」這段狼狽的重建過程，成了她開設YouTube頻道「Naomiii ボロ家で再起（Naomiii 在破屋中重新振作）」的契機。頻道簡介自稱是「一個業餘愛好者嘗試盡快將一棟破舊老房子變現的頻道」，但實際內容卻讓觀眾大開眼界。Naomi完全不擺拍，手持電鋸拆牆、操作衝擊鑽、獨自搬運沉重的石膏板與水泥，每一步都真實落手落腳去做，整個翻新過程鉅細靡遺地呈現在鏡頭前。這個充滿反差的頻道，迅速在網路上掀起熱烈討論。許多網友對她從昔日成人片網紅，蛻變為滿身灰塵的裝修工人的轉變深感佩服，紛紛留言：「真的太棒了！完全感受到了你的努力」，甚至有人笑稱「幾乎完全是個DIY大姊姊了呢」。網友們更對她的室內設計眼光給予高度評價，也有不少海外粉絲直接慷慨課金贊助，為她的重新出發加油打氣。從暴賺近億日圓到一夕負債，再到一個人拿著電鋸重建人生，Naomi的故事也引發無數人的共鳴。