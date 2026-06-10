我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿呂詠臻，上半季因手部不適，至今尚未出賽，目前已經進入牛棚階段，後續將安排Live BP、實戰投球。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.03）

中華職棒「衛冕軍」樂天桃猿上半季淘汰指數僅剩下1，淘汰只是早晚的問題，總教練曾豪駒今（10）日指出，王牌洋投威能帝（Pedro Fernandez）下週將投入二軍復健賽，有機會在補賽週歸隊；土投呂詠臻進入牛棚階段，若狀態沒問題，將安排Live BP與實戰投球；主力打者林立最快下半季回歸，隊長梁家榮則是有望在近期歸隊，下半季的桃猿將以「完全體」的狀態角逐季後賽門票。王牌洋投威能帝5月初因手部不適下二軍休養，預計下週在二軍恢復出賽，曾總指出，會控制威能帝用球數，若2次登板都沒問題，上半季尾聲的補賽週有機會回歸一軍。過去相當「耐投」的威能帝，本季卻因手部不適離開輪值，曾總認為，威能帝近2年的投球局數皆超過150局，身體自然會造成疲勞的累積，「今年簽下2年的複數約，會小心注意他的身體。」在威能帝缺席的這段期間，桃猿一軍由麥斯威尼（Morgan McSweeney）、魔爾曼（Kyle Marman）、艾菩樂（Tyler Eppler）扛下，3人合計出賽9場，卻只拿下1勝4敗，麥斯威尼2戰只投8局，防禦率高達9.00，明顯不符球團預期，這樣的表現也被曾總點名，「希望他可以進快去調整好的狀態，其他洋投的狀況，我們還是會持續觀察。」桃猿目前已展開物色新洋投的作業，希望能在831洋將大限前，找到合適的人選。至於二軍的育成洋投榊原元稀，曾總認為「轉正」的機率不高，並坦言要在一軍出賽難度高，會希望榊原先在二軍好好養成。土投方面，去年主力中繼投手呂詠臻至今未二軍出賽，曾總表示，呂詠臻開季時手不舒服，近期已經進入牛棚階段，若牛棚狀態良好，後續將進入Live BP、實戰投球的狀態，「希望他（呂詠臻）進行完整的恢復。」呂詠臻去年登板38場，拿下3勝4敗、12次救援成功，防禦率3.31。打者方面，曾總指出，主力打者林立已經投入訓練，預計再兩週會投入賽事，會持續觀察狀態；5月初因守備導致側腹肌拉傷的梁家榮，近期已在二軍恢復出賽，有望近期歸隊。桃猿雖然是衛冕軍，但上半季成績不理想，目前以18勝27敗1和、勝率4成排名第5位，淘汰指數剩下1，基本上只能展望下半季本土主力、王牌洋投回歸，以「完全體」的狀態角逐季後賽門票。