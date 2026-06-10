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▲SpaceX IPO倒數！馬斯克身價有望突破1兆美元 成人類史上首位兆元富翁（圖／美聯社／達志影像）

史上最大IPO即將登場，而它可能同時創造出人類歷史上第一位個人資產突破1兆美元的富翁。隨著SpaceX預計以每股135美元在那斯達克掛牌上市，代號「SPCX」，目標估值高達1.75兆美元、募資規模達750億美元，外界對馬斯克（Elon Musk）個人財富的估算也正在快速重寫。根據彭博社最新估算，馬斯克持有的SpaceX股份在IPO後價值約7,070億美元；另有分析師估計，若以較樂觀的估值模型計算，其SpaceX持股市值更可能突破7,350億美元。加計他在特斯拉的龐大持股，以及旗下AI公司xAI的快速成長，馬斯克的整體個人資產正在逼近一個從未有人類到達過的數字——1兆美元。預測市場平台Kalshi的最新數據顯示，交易者給出56%的機率，認為馬斯克的個人淨資產將在2027年1月之前超越1.3兆美元。這個數字，是目前全球第二富豪個人資產的兩倍以上。推動這場財富火箭升空的，是多個同時發力的引擎：SpaceX的星艦（Starship）試射接連成功、Starlink衛星網路的全球用戶數持續暴增，加上xAI與輝達、Anthropic等AI巨頭的深度合作，讓馬斯克的商業版圖正在以驚人速度擴張。然而，並非所有人都對這場財富狂歡感到興奮。批評者指出，馬斯克的鉅額財富高度依賴「帳面價值」——也就是未實現的股票價值，而非實際落袋的現金。一旦SpaceX股價或特斯拉估值出現重大修正，這個天文數字可能瞬間大幅縮水。此外，SpaceX 2025年營收雖達186億美元，但同年也出現49億美元的營業虧損，2026年第一季虧損更擴大至19億美元。以近四季合計營收193億美元計算，103倍的本益比，對許多傳統價值投資人而言，仍是難以消化的天文數字。1兆美元，大約等於台灣全年GDP的1.5倍，或是整個南韓股市市值的十分之一。若馬斯克真的達到這個數字，他將成為人類有記錄以來第一位個人資產突破兆元的富翁，改寫財富史。支持者認為，這是一個科技天才以創新改變世界應得的回報；質疑者則指出，這更多是資本市場對未來願景的瘋狂押注，而非對現實獲利能力的理性定價。無論你站在哪一邊，有一件事是確定的：6月12日SpaceX正式掛牌的那一刻，歷史將被改寫——不只是IPO的歷史，也可能是人類財富的歷史。