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▲C羅去年8月向交往9年的女友喬治娜求婚成功。（圖／翻攝自Georgina Rodríguez IG@georginagio）

▲C羅（右）傳出計畫在今年世界盃足球賽結束後的夏天，與喬治娜於葡萄牙舉辦世紀婚禮。（圖／翻攝自Georgina Rodríguez IG@georginagio）

2026年世界盃足球賽即將在11日正式開踢，7月19日舉行決賽，41歲C羅（Cristiano Ronaldo）將第6度代表葡萄牙征戰世足賽，球迷除了關注他的表現，也好奇世界球王的感情生活，C羅當年對還是Gucci精品店銷售員的喬治娜（Georgina Rodríguez）一見鍾情，兩人愛情長跑9年，去年女方秀出價值約500萬美元（約1.5億元新台幣）的巨鑽，宣布成為C羅的未婚妻，被形容是「戴一棟億元豪宅」在手上，羨煞外界。愛情故事始於2016年，當時22歲的喬治娜在馬德里市區的一間Gucci專櫃工作，負責接待與銷售，某天，C羅走進店內選購商品，兩人一對到眼就互相有觸電般的感覺，後來雙方又在一場品牌活動碰頭，這次得以在不受外界打擾的環境下自在交談，便迅速墜入愛河，穩定交往至今。C羅去年8月向交往多年的女友喬治娜求婚成功，喬治娜在IG放上左手無名指戴著巨型鑽戒的照片，深情寫下：「我願意，在此生，以及我所有的來生。」 據外媒報導，該求婚戒指的主鑽高達30克拉，價值約500萬美元（約1.5億元新台幣），為了套牢愛人，C羅出手之闊綽，令人咋舌。有外媒報導，C羅和喬治娜計畫在今年世界盃足球賽結束後的夏天，暫定於2026年7月19日在葡萄牙舉辦世紀婚禮，目前兩人共同育有兩個女兒Alana與Bella，喬治娜也全心全意照顧C羅先前透過代理孕母所生的迷你羅與龍鳳胎Eva和Mateo，一家八口感情融洽。