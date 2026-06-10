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▲統一獅江少慶近期在二軍展開復健賽，有望在下週重返一軍舞台。（圖／統一獅提供,2026.5.3）

中華職棒統一7-ELEVEn獅洋投獅帝芬（Jackson Stephens）近3場先發吞下3敗、防禦率6.19，狀況不盡理想，且被盜壘成功率高達8成57，幾乎沒有看守一壘跑者的能力。獅隊總教練林岳平今（10）日指出，獅帝芬本人也知道自己的弱點，希望他有更多思緒在控管跑者；比起被盜壘率，餅總更在意一件事，他發現獅帝芬前次登板會有出其不意的「側投」，但初手都呈現明顯的壞球，「最近幾場投得不是那麼順，他可能會想要用一點招式，去增加自己在場上破壞打者的想法，但這個想法也破壞了他自己本身的平衡。」獅帝芬去年831洋將大限前加盟獅隊，出賽4場，繳出2.22的優異成績，今年續約獅隊，是獅隊備受期待的1號投手，也扛下亞太主場的開幕戰。但獅帝芬上半季狀態起伏不定，近期連續3場失分超過3分，且都投不滿6局，防禦率漲至3.09；此外，獅帝芬最大的弱點，就是看防壘上跑者，本季被發動14次盜壘，有高達12次成功，被盜壘成功率竟高達8成57。獅隊總教練林岳平表示，獅帝芬本人也知道這個問題，「他在每顆球中，應該專注去投，壘上有人時，更應該要有控管跑者的能力。」餅總點出獅帝芬的投球動作本來就比較大，對手盜壘戰術的執行一定會增多，「所以他在投球時，可能要再多加謹慎在控管跑者，這個思緒要再多一點。」比起投球時不停被盜壘，餅總更在意獅帝芬一件事，「上一場（6月7日）我認為比較不好的是，他都想要出其不意的側投，但投出去的球都是偏離好球帶，明顯是壞球。」餅總解釋，並不是說限制獅帝芬不能用側投，但出手的結果都是明顯的壞球，等於是浪費用球數，「打者會更好掌握他要投出好球的位置去做攻擊。」被問到變換側投是否為獅帝芬的慣用技巧，餅總不這麼認為，「最近幾場投得不是那麼順，他可能會想要用一點招式，去增加自己在場上破壞打者的想法，但這個想法也破壞了他自己本身的平衡。」另一方面，本土強投江少慶在6月7日二軍復健賽投1局無失分，最快球速154公里，預計下週回歸一軍先發。談到江少慶近況，餅總指出一直都有在計畫中，「只是中途有一點不順，放慢1週、2週的時間再重新調整回來。」餅總說，既然江少慶已經在二軍出賽，就朝著回一軍做準備。