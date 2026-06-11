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日本職棒（NPB）昨（10）日發生爭議判決，阪神虎隊監督藤川球兒針對盜壘失敗提出挑戰，經過漫長的審視，最終維持原判，藤川無法接受判決，走出休息室抗議，最後被驅逐出場，退場時藤川帶著情緒用手捶休息室白板，該畫面也引發討論。藤川賽後表示，知道挑戰後提出抗議會被驅逐出場，「但遇到這種情況，我身為球隊的代表必須站出來。」事情發生在7局上當時阪神隊以2：3落後福岡軟銀鷹隊，一壘跑者熊谷敬宥嘗試盜二壘，但判決結果為觸殺出局，阪神隊監督藤川球兒隨即提出電視輔助判決。當時外野的虎迷們看到畫面後爆出歡呼，相信會更改判決，然而經過漫長的重播審視後，判決並未推翻，球場內頓時響起了震耳欲聾的噓聲。隨後藤川與其他教練一同衝出休息區，向主審提出抗議，但根據規則，不允許對於重播判決後的結果提出異議，藤川因此遭到驅逐出場。帶著難以釋懷的神情，藤川用右手捶休息區的白板後走回休息室，後續阪神隊未能成功反撲，以2：6吞敗。賽後藤川受訪時表示，「審視的時間非常長，我想裁判當時也很猶豫，重播中心的人員想必也覺得很難拿捏。但球場上兩隊都是非常認真在拚搏，遇到這種情況，我身為球隊的代表必須站出來。」藤川直言，完全清楚在重播輔助判決後提出抗議會面臨驅逐出場的處分，「畢竟這是勝負的世界。大家在職棒的舞台上都是全力以赴、認真作戰。有時候就是會遇到這樣的時刻。」藤川透露，當時內心其實很冷靜，也對裁判沒有任何侮辱之意，「事情都已經過去了，比賽也確實結束了。打起精神明天繼續奮戰，就只是這樣而已。」