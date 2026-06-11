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▲1982年TVB版《天龍八部》中石修（左三）扮演慕容復，獲得極佳好評，楊盼盼（右二）飾演木婉清，也有不少觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博）

▲黃日華（左）在1982年TVB版《天龍八部》中，飾演憨厚的虛竹，觀眾也很喜愛。（圖／翻攝自微博）

▲石修（左起）、楊盼盼、黃日華都曾是港劇當紅主角，現在雖已是資深前輩，仍然是外界關注的焦點，彼此的氣色與精神都不錯。（圖／翻攝自 IG@sheksau）

金庸名著《天龍八部》曾多次被搬上螢幕，但在台灣播映反應最轟動、曾創下45%收視率的唯有1982年香港TVB版本，當年分別扮演慕容復、木婉清與虛竹的石修、楊盼盼、黃日華，近日再度歡聚一堂，勾起粉絲無限回憶。78的「最帥慕容復」石修，還被讚皮膚緊緻，看不出比分別為68歲、64歲的楊盼盼和黃日華大那麼多，凍齡效果極佳。TVB當年拍攝《天龍八部》曾是各方矚目盛事，因為金庸小說中，《天龍八部》公認是人物角色最多、關係最複雜的一部，但監製蕭笙卻在選角方面，做出被譽為「史上最佳」的成績。石修的慕容復無人能及，楊盼盼的真功夫也讓她扮演的木婉清絕不花拳繡腿，黃日華演活了憨厚的虛竹，為自己爭取到在《射鵰英雄傳》中郭靖的機會。難得他們都還健在，重聚時感覺得出彼此氣色都不錯。石修是3個人裡面的老大哥，看起來卻跟他們像是同一輩，和黃日華感覺沒有那麽大的年齡差距，保養功夫更勝一籌。有趣的是，當年在台灣，最風光的卻是最年長的石修，從台視播映《楊門女將》開始，本來主打的是扮演穆桂英的汪明荃等眾家女將，最後卻是古裝扮相貴氣的石修最受到觀眾歡迎。台視馬上再接再厲播出石修主演的《英雄出少年》，則讓台灣觀眾第一次見識到在戲裡扮演配角、香港正走紅的黃日華。接下來再輪到台視播港劇，台視就選了《天龍八部》，但在播映前的廣告，仍然主打石修，並不讓觀眾知道他其實演反派，果然收視再度開紅盤，主題曲〈倆忘煙水裡〉傳唱至今，今年九把刀的《功夫》也特別用這首歌當結尾高潮時的插曲。童星出身的石修，在香港演藝界也算得上「長青樹」，一度像TVB其他當紅小生一樣，被操到生了重病、暴瘦19公斤，差點一命嗚呼，後來是鄭少秋拉他去練太極拳，突然在3個月後恢復正常，他也視鄭少秋為救命恩人。他的兒子陳宇琛也接棒進入演藝圈，不管是結婚還是生女兒，也都是香港民眾關心的娛樂新聞。而楊盼盼曾有過一段婚姻，之後獨立把女兒撫養長大，女兒結婚後在前年生了小孩，也是個女寶寶，讓楊盼盼當上外婆。黃日華則與已逝的妻子梁潔華有個女兒黃芷晴，也曾踏進演藝圈，現在36歲仍未婚，黃日華也沒逼她，父女各自過著自己覺得最舒服的生活。