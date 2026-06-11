澳門賭王何鴻燊的千金中在影劇圈發展最積極的何超（本名：何超儀），和《見鬼》彭氏兄弟合作推出新片《拾荒法師》，將在韓國富川奇幻影展世界首映。片中主要演員還有陳家樂、張文傑及號稱「波斯男神」的Iman，讓人耳目一新，電影公司也順勢推出30秒超前導預告，只見何超頂著一頭亂髮，把拾荒者的神態演得活靈活現，讓人更增期待。

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▲《拾荒法師》題材特殊，是受到觀眾矚目的最新奇幻驚悚片。（圖／852Films提供）
▲《拾荒法師》題材特殊，是受到觀眾矚目的最新奇幻驚悚片。（圖／852Films提供）
何超帶《拾荒法師》前進韓國影展　彌補多年前遺憾

彭氏兄弟曾以《見鬼》掀起恐怖片的熱潮，這次與何超合作《拾荒法師》，開心表示：「我們兩兄弟多年前已很榮幸到韓國電影展，作品亦屢次得到評委嘉許獲獎！這次又再帶著『拾荒法師』重臨韓國富川電影節，確實有一種創作者『不忘初心』的感覺。」而何超跟韓國舉辦的影展更有過一段奇特的緣分，讓她認為這次帶著《拾荒法師》前進富川奇幻影展，有一種「彌補遺憾」的感覺。

原來她曾經在數年前受邀擔任另一個韓國影展的頒獎嘉賓，沒想到就在典禮前夕，突然接到老公陳子聰在澳洲病危的消息，只好臨時缺席，連夜趕赴澳洲照顧他，到現在仍對那次的失約深感抱歉。而這一次《拾荒法師》獲邀參加韓國富川國際影展，她不僅要與已重拾健康的陳子聰一同出席，還帶著公司的超級新人Iman一起前往，深感榮幸之餘，也終於彌補了當年的遺憾。

▲Iman（左）在《拾荒法師》表現亮眼。（圖／852Films提供）
▲Iman（左）在《拾荒法師》表現亮眼。（圖／852Films提供）
《拾荒法師》題材特殊　波斯新秀表現受期待

《拾荒法師》也是陳子聰病癒復工後首部參與電影作品，他表示：「這是一部超自然驚悚電影，把香港傳統的玄幻元素與新派的探案風格結合，希望給觀眾帶來嶄新的感覺，最驚喜的是從這部電影，我們看到一位非常有才華的新演員Iman，他必定將成為一位受到國際矚目的演員。」

對於陳子聰的期許，Iman開心說道：「這是我第一次接觸電影演出。很期待觀眾能看到我的表演，但最興奮的是，能為國際觀眾打開一扇窗，讓他們一窺華人文化、哲學，以及對生命、死亡和來世的看法。」

在超前導預告中，一頭亂髮的拾荒者何超，由救人者被誤當成殺人者，大叫：「我沒有殺他啊！我是想去救人啊！」充分展現演技，加上被水困在床中、施法對敵，以及Iman驚懼的表情等畫面，展現強烈驚悚與懸疑感。片子的香港、台灣映期尚待敲定，觀眾不妨拭目以待。


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蘇詠智編輯記者

畢業於中興大學獸醫系，現為《今日新聞》NOWNEWS娛樂記者，在媒體業工作超過25年，過往聚焦於歐美影視動態、影片票房風向以及各大影展的最新資訊，近來逐步拓展至綜藝節目等新領域，報導涵蓋範圍更全面。

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