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TPBL台灣職業籃球大聯盟昨（11）日舉行年度頒獎典禮，桃園台啤永豐雲豹球星「小高」高錦瑋奪下最大獎年度最有價值球員。高錦瑋在台上除了感謝交往多年的女友陳詠芯一路以來的相伴和支持，也感謝從小給予幫助的社工阿姨和叔叔。更令人動容的是他在感言最後用三句話呼籲「遠離毒品，珍愛生命」、「友善校園，拒絕霸凌」、「尊重生命，終養不棄養」，希望藉由自身影響力帶給球迷和社會正向力量，讓球迷及網友感動讚「Respect！」「這才是令人尊敬的球員」、「你怎麼能不愛小高？」高錦瑋幼時因雙親離異，幼年在花蓮善牧兒童之家長大，也接受國中學弟的爸爸廖叔叔一家的幫助。自學生球員時期到步入職業舞台，高錦瑋不忘起點，多次感謝叔叔一家及社福機構的協助。大學時期就曾跟著健行科大球隊參與舊鞋救命活動，高錦瑋在休賽季期間會投入花蓮偏鄉的公益活動，並曾為捐髮給需要幫助的人而蓄髮30公分，也曾與女友陳詠芯到海邊淨灘等善舉，形象十分正面。其中最令人印象深刻的是他在2025年與台啤雲豹續約簽下7年長約時捐出600萬（高錦瑋本人300萬、球團加碼300萬）回饋給花蓮善牧兒童之家，讓球迷紛紛誇讚他懂得感恩、飲水思源。高錦瑋此次獲頒年度MVP上台領獎時感謝社工、叔叔從小到大的協助，「我看（祝福）影片時也哽咽掉了幾滴淚，因為他們在我人生每個階段給我很大的力量，讓我能成為如今這樣的球員，成為我心目中想成為的樣子。」並感謝伴侶陳詠芯在他遭遇撞牆期時陪伴他走出難關。高錦瑋同時感謝自己，謝謝自己每一次的自主訓練、堅持不懈，「這個獎盃擺在家裡對我來說不是成功的象徵，而是更明確的目標，提醒我還有多少地方可以做得更好，除了追求勝利和個人成績，我更想成為隊友信任的人、學生球員學習的對象，以及球迷心中的正向力量。」年度MVP獎項對於高錦瑋來而言是認可他現階段的努力，他指出「比賽有輸有贏，紀錄會被超越，但我希望我留下的不只是成績，而是價值」，最後盼藉由MVP榮耀時刻發揮自身價值，用「遠離毒品，珍愛生命」、「友善校園，拒絕霸凌」、「尊重生命，終養不棄養」三句話留下對社會的關懷與呼籲。這番獲獎感謝讓球迷十分感動，在社群引起討論及轉發，誇讚高錦瑋感言非常有高度，用公眾人物影響力散播正向能量及價值，「不只有球技、球品，發言也是MVP等級」、「又帥又會打球」、「唯一讓我願意看台灣籃球的原因」，大讚他是「台籃楷模」令人尊敬。