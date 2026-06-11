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▲福岡軟銀鷹隊台灣投手張峻瑋2024年以育成洋投的身份展開旅外，目前仍在往一軍的路上奮鬥。（圖／記者葉政勳攝）

📍台灣旅日14球員入隊加盟方式一覽：

加盟年度 球員 球隊 位置 加盟前身份 加盟方式 2006年 陽岱鋼 火腿 內野手 福岡第一高校 日職選秀首輪 2015年 宋家豪 樂天 投手 國立體大 育成洋將 2023年 孫易磊 火腿 投手 穀保家商 育成洋將 2024年 徐翔聖 養樂多 投手 鶯歌工商 育成選秀首輪 2024年 黃錦豪 巨人 投手 平鎮高中 育成洋將 2024年 陳睦衡 歐力士 投手 穀保家商 育成洋將 2024年 蕭齊 樂天 投手 穀保家商 育成洋將 2024年 張峻瑋 軟銀 投手 穀保家商 育成洋將 2024年 林冠臣 西武 外野手 日本經濟大學 日職選秀第4輪 2024年 古林睿煬 火腿 投手 統一獅 入札 2024年 陽柏翔 樂天 內野手 日本獨聯 日職選秀第6輪 2025年 林安可 西武 外野手 統一獅 入札 2025年 徐若熙 軟銀 投手 味全龍 入札 2026年 林家正 火腿 捕手 美國獨聯 洋將

中華職棒37年新人選秀會將在6月29日舉行，今年被視為選秀「小年」，其中不少「高中大物」選擇往旅外這條路發展，讓中職球團「看得到、吃不到」。統一7-ELEVEn獅總教練林岳平昨（10）日受訪時直言，日本職棒（NPB）球團近年來願意用育成制度網羅台灣高中生，是衝擊最大的因素；此外，2002年蔡仲南締造的600萬簽約金「阿甘障礙」至今無新人能超越，餅總不諱言，聯盟與球團該共同思考，該如何增加誘因，讓高中生願意放棄旅外條件而加入中職。美職匹茲堡海盜隊昨日宣布，簽下大溪高中18歲好手林珺希，另一位王牌賴謙凡也受到美國球團高度關注；此外，平鎮高中何樺、蔡辰瀧、吳丞顥以及穀保家商張乙安都被看好出國發展，也讓即將在月底舉辦的中職選秀會，少了不少「高中大物」。截至今年開季，台灣共有37位旅外選手，其中旅美22人、旅日14人、旅韓1人，人數相當龐大，其中旅日14台將寫下台灣棒球新高。獅隊總教練林岳平指出，近3年來，許多優異的高中好手，不僅是加入美職體系，有越來越多人選擇到日本當育成洋將，「台灣選手有能力在國外打球，帶動高中生想追夢、求突破的現象。」其中日職近年利用育成制度，網羅台灣頂級高中生，餅總認為是衝擊最大的因素。餅總說，「我認為是日職開始對台灣（選手）的興趣非常高，加上徐若熙、古林睿煬都有成功在日本表現，會讓日本球團來發掘我們的基層選手。」2023年孫易磊、2024年黃錦豪、陳睦衡、蕭齊、張峻瑋皆是以育成洋將身份加盟日職，2024年徐翔聖則是育成選秀入團。餅總不諱言，台灣近年來呈現高中生出國打球的風潮，代表台灣選手的條件相當優異，「在我們職棒圈，該如何讓他們留下來？這不是單純簽約金問題，球團跟聯盟要去思考，有什麼誘因，可以讓這些高中願意投入中職，（未來）再尋求另外方式挑戰國外。」2002年興農牛以簽約金600萬簽下「阿甘」蔡仲南，至今仍沒有新人能超越這個24年前的「天價」，也不難理解，為何頂尖高中生，中職只能「看得到、吃不到」。餅總認為，簽約金不僅是誘因的其中一環，更是重要的一環，該如何讓高中生捨棄旅外加入中職，是聯盟、球團該去商討的事情。餅總也站在選手家長的角度，「如果是孩子的家長，我相信都會選擇讓孩子去挑戰更高的殿堂，還有更優渥的合約。我們台灣的經濟算好，所以大家希望孩子不要侷限在台灣，有更好的環境、條件。」