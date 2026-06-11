中華職棒37年新人選秀會將在6月29日舉行，今年被視為選秀「小年」，其中不少「高中大物」選擇往旅外這條路發展，讓中職球團「看得到、吃不到」。統一7-ELEVEn獅總教練林岳平昨（10）日受訪時直言，日本職棒（NPB）球團近年來願意用育成制度網羅台灣高中生，是衝擊最大的因素；此外，2002年蔡仲南締造的600萬簽約金「阿甘障礙」至今無新人能超越，餅總不諱言，聯盟與球團該共同思考，該如何增加誘因，讓高中生願意放棄旅外條件而加入中職。
「高中大物」看向海外 中職球團「看得到、吃不到」
美職匹茲堡海盜隊昨日宣布，簽下大溪高中18歲好手林珺希，另一位王牌賴謙凡也受到美國球團高度關注；此外，平鎮高中何樺、蔡辰瀧、吳丞顥以及穀保家商張乙安都被看好出國發展，也讓即將在月底舉辦的中職選秀會，少了不少「高中大物」。
截至今年開季，台灣共有37位旅外選手，其中旅美22人、旅日14人、旅韓1人，人數相當龐大，其中旅日14台將寫下台灣棒球新高。
日職用育成制度網羅台灣高中生 林岳平認為衝擊最大
獅隊總教練林岳平指出，近3年來，許多優異的高中好手，不僅是加入美職體系，有越來越多人選擇到日本當育成洋將，「台灣選手有能力在國外打球，帶動高中生想追夢、求突破的現象。」其中日職近年利用育成制度，網羅台灣頂級高中生，餅總認為是衝擊最大的因素。
餅總說，「我認為是日職開始對台灣（選手）的興趣非常高，加上徐若熙、古林睿煬都有成功在日本表現，會讓日本球團來發掘我們的基層選手。」2023年孫易磊、2024年黃錦豪、陳睦衡、蕭齊、張峻瑋皆是以育成洋將身份加盟日職，2024年徐翔聖則是育成選秀入團。
簽約金仍停留在600萬 林岳平：「球團、聯盟該思考如何提升誘因」
餅總不諱言，台灣近年來呈現高中生出國打球的風潮，代表台灣選手的條件相當優異，「在我們職棒圈，該如何讓他們留下來？這不是單純簽約金問題，球團跟聯盟要去思考，有什麼誘因，可以讓這些高中願意投入中職，（未來）再尋求另外方式挑戰國外。」
2002年興農牛以簽約金600萬簽下「阿甘」蔡仲南，至今仍沒有新人能超越這個24年前的「天價」，也不難理解，為何頂尖高中生，中職只能「看得到、吃不到」。餅總認為，簽約金不僅是誘因的其中一環，更是重要的一環，該如何讓高中生捨棄旅外加入中職，是聯盟、球團該去商討的事情。
餅總也站在選手家長的角度，「如果是孩子的家長，我相信都會選擇讓孩子去挑戰更高的殿堂，還有更優渥的合約。我們台灣的經濟算好，所以大家希望孩子不要侷限在台灣，有更好的環境、條件。」
📍台灣旅日14球員入隊加盟方式一覽：
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美職匹茲堡海盜隊昨日宣布，簽下大溪高中18歲好手林珺希，另一位王牌賴謙凡也受到美國球團高度關注；此外，平鎮高中何樺、蔡辰瀧、吳丞顥以及穀保家商張乙安都被看好出國發展，也讓即將在月底舉辦的中職選秀會，少了不少「高中大物」。
截至今年開季，台灣共有37位旅外選手，其中旅美22人、旅日14人、旅韓1人，人數相當龐大，其中旅日14台將寫下台灣棒球新高。
日職用育成制度網羅台灣高中生 林岳平認為衝擊最大
獅隊總教練林岳平指出，近3年來，許多優異的高中好手，不僅是加入美職體系，有越來越多人選擇到日本當育成洋將，「台灣選手有能力在國外打球，帶動高中生想追夢、求突破的現象。」其中日職近年利用育成制度，網羅台灣頂級高中生，餅總認為是衝擊最大的因素。
餅總說，「我認為是日職開始對台灣（選手）的興趣非常高，加上徐若熙、古林睿煬都有成功在日本表現，會讓日本球團來發掘我們的基層選手。」2023年孫易磊、2024年黃錦豪、陳睦衡、蕭齊、張峻瑋皆是以育成洋將身份加盟日職，2024年徐翔聖則是育成選秀入團。
餅總不諱言，台灣近年來呈現高中生出國打球的風潮，代表台灣選手的條件相當優異，「在我們職棒圈，該如何讓他們留下來？這不是單純簽約金問題，球團跟聯盟要去思考，有什麼誘因，可以讓這些高中願意投入中職，（未來）再尋求另外方式挑戰國外。」
2002年興農牛以簽約金600萬簽下「阿甘」蔡仲南，至今仍沒有新人能超越這個24年前的「天價」，也不難理解，為何頂尖高中生，中職只能「看得到、吃不到」。餅總認為，簽約金不僅是誘因的其中一環，更是重要的一環，該如何讓高中生捨棄旅外加入中職，是聯盟、球團該去商討的事情。
餅總也站在選手家長的角度，「如果是孩子的家長，我相信都會選擇讓孩子去挑戰更高的殿堂，還有更優渥的合約。我們台灣的經濟算好，所以大家希望孩子不要侷限在台灣，有更好的環境、條件。」
📍台灣旅日14球員入隊加盟方式一覽：
|加盟年度
|球員
|球隊
|位置
|加盟前身份
|加盟方式
|2006年
|陽岱鋼
|火腿
|內野手
|福岡第一高校
|日職選秀首輪
|2015年
|宋家豪
|樂天
|投手
|國立體大
|育成洋將
|2023年
|孫易磊
|火腿
|投手
|穀保家商
|育成洋將
|2024年
|徐翔聖
|養樂多
|投手
|鶯歌工商
|育成選秀首輪
|2024年
|黃錦豪
|巨人
|投手
|平鎮高中
|育成洋將
|2024年
|陳睦衡
|歐力士
|投手
|穀保家商
|育成洋將
|2024年
|蕭齊
|樂天
|投手
|穀保家商
|育成洋將
|2024年
|張峻瑋
|軟銀
|投手
|穀保家商
|育成洋將
|2024年
|林冠臣
|西武
|外野手
|日本經濟大學
|日職選秀第4輪
|2024年
|古林睿煬
|火腿
|投手
|統一獅
|入札
|2024年
|陽柏翔
|樂天
|內野手
|日本獨聯
|日職選秀第6輪
|2025年
|林安可
|西武
|外野手
|統一獅
|入札
|2025年
|徐若熙
|軟銀
|投手
|味全龍
|入札
|2026年
|林家正
|火腿
|捕手
|美國獨聯
|洋將