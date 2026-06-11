我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳（右）接受韓國國民主持人劉在錫的專訪。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

輝達執行長黃仁勳在韓國節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中透露，正積極為韓國新研究中心招募人才。談及徵才標準，他直言在AI時代，智力與完美履歷已高度普及、天才不再稀缺，真正關鍵的差異在於「品格」。他特別看重「慷慨」的特質，即真心為他人成功感到喜悅、願意成就夥伴的能力；具備此特質的員工才能長期合作，凝聚「一起成功」的組織力。黃仁勳接受《劉QUIZ ON THE BLOCK》主持人劉在錫專訪，他在節目中透露，輝達目前正在韓國建立一座非常重要的研究中心。為了招攬頂尖大腦，他直接在節目上公開喊話：「目前正在積極招募人才，如果你認識優秀的人，請告訴他們『來輝達吧』。」隨著輝達擴大全球版圖，外界也相當好奇這家市值屢創新高的科技巨擘，究竟喜歡什麼樣的人才？對此，黃仁勳也順勢揭密了他的選才標準。黃仁勳指出，當代社會中「智慧」已經高度普及，全球擁有大量優秀的大學與訓練體系，每年都培養出數以百萬計的優秀人才，加上AI技術的加速發展，智力本身已不再是唯一的決定性要素。相較之下，黃仁勳認為員工的品格才是真正稀有且關鍵的差異。在眾多品格中，他特別強調「慷慨（Generosity）」的重要性「這是一種真心希望他人成功的能力。無論是同事、競爭者，甚至是日常生活中的小店，我都認為能真誠為他人的成功感到喜悅的人，才具備長期合作的價值」。黃仁勳進一步分析，如果一個人會因為看見他人的成功而感到不安或排斥，這種狹隘的心態反而會限制自身的成長。在黃仁勳眼中，真正值得並肩作戰的夥伴，是那些能夠自然展現善意、願意成就他人的人：「這樣的人到哪裡都會成功，而且不管在哪裡，他們都會成為優秀的夥伴，應該讓這樣的人圍繞在自己身邊」。黃仁勳在節目中也提到自己的成功哲學是「不論做什麼事都全力以赴」的心態，他說自己9歲移民美國，在環境艱困的寄宿學校生活，從小就靠打工賺取零用錢，不僅掃過廁所，也做過送報員和餐廳洗碗工，每件事他都願意全力以赴，因為工作的成果最終代表的是自己，這樣的信念也成為他日後經營輝達的重要核心價值。而黃仁勳受訪的中文字幕完整內容，預計在今（11）日中午過後上線iQIYI 愛奇藝、friDay影音。