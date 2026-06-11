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▲網友用網路梗圖精準解釋越位。（圖／翻攝自Threads）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）將在台灣時間6月12日正式登場，還有人搞不懂足球規則，不理解「越位」是什麼嗎？有網友在Threads上分享一張解釋越位的梗圖，裡面用一句話精準概括重點：「當你把球踢給你的男朋友時，你男朋友比對方任何人都更加靠近你的閨密（守門員）」，此時男友就等同越位。這神比喻讓本來不理解規則的新手讚翻，直呼超好懂。一名網友在Threads分享解釋越位的梗圖，內容寫道：「這段神比喻帶入男女感情視角，讓原先不懂規則的菜鳥秒懂為什麼越位算是犯規，大批網友見狀也紛紛開玩笑留言：「好懂，每4年跟家人解釋一次終於不費力了」、「也就是說，在女友眼中，其實所謂的閨密並不是跟自己同一陣線的人」，另外還有其他網友以這邏輯作為補充：「男朋友沒過半場的話，沒有越位」。如果以上解釋還是看不懂的話沒關係，下文將以最簡單的方式，帶大家理解越位！簡單來說，越位就是一種「防作弊機制」。想像一下，如果打躲貓貓時，你直接耍賴躲在「鬼」的背後，等遊戲一開始就拍他肩膀說「我贏了」，比賽是不是就變得很無聊？足球的越位就是這個道理。規則規定：進攻方必須堂堂正正地面對防線，不能派一個人整場「住在」對方球門前、好整以暇地等著接長傳射門。如果違反了，就是「越位犯規」，球權必須交給對手。要判斷有沒有越位，關鍵不在於球員接球的時刻，而是「隊友傳球的一剎那」，這時請盯緊畫面的3個關鍵：1. 隊友傳球時，你前面還有對方的防守球員（通常是後衛），代表沒越位。2. 隊友傳球時，你已經跑得比對方所有防守球員都還要靠近球門，等於越位犯規。3. 隊友傳球時你乖乖待在防線後，等球踢出後，你才用驚人的爆發力「超車」防守球員接到球。這代表你速度快，就不算越位。很多球迷常看到「明明球員站在越位位置，裁判卻沒吹哨」的狀況，這也是越位最容易讓人搞混的地方。1. 路人甲模式（不犯規）： 球是傳給另外一邊的隊友，你雖然站在越位位置，但動都沒動、也沒碰球，就像一棵樹，裁判就不會吹哨。2. 擋到視線（算犯規）： 隊友遠射，你剛好站在對方守門員正前方，雖然你沒碰球，但你擋住了守門員的視線，這叫「干擾對手」，進球無效。3. 撿尾刀（算犯規）： 隊友射門中柱彈回，站在越位位置的你衝上去補一腳踢進，這叫「從越位位置獲利」，同樣會被沒收進球。如果沒有越位規則，現代足球的精妙戰術將蕩然無存。每支球隊只要派一名身材高大的前鋒「釘」在對方球門前，後方球員拿到球就盲目大腳往前傳就好，比賽將變成無聊的長傳高空大戰。正因為有了越位規則，進攻方必須透過精準的傳切、跑位、假動作來撕裂防線；而防守方甚至能集體配合、大膽往前走一步，故意讓來不及煞車的進攻球員陷入「越位陷阱」。這種智商與體能的極致博弈，正是足球運動讓人欲罷不能的魅力所在！