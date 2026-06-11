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▲林襄（如圖）爆緋聞後，發文喊坐後座好暈，粉絲留言區狂cue緋聞男友馬傑森，叫他開慢點。（圖／林襄 Mizuki﻿ FB）

味全龍超人氣啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森，近日被拍到甜蜜牽手約會，讓外界猜測是舊情復燃。而對此，經紀人則表示抱持尊重態度、不過度干涉，並未直接否認，再度引發熱議。而在傳出戀情後，林襄於昨日分享一張坐車後座的照片，直呼：「坐在後座好容易暈車啊啊啊。」火速引來大批網友狂cue馬傑森，「不會開慢點？」林襄在昨日於FB分享一張坐在車後座的照片，只見她戴著棒球帽，披著招牌瀏海與長直髮，穿著白上衣，外套則半脫到手臂上，抱著雙腿、頭歪歪的看向前方，貼文寫著：「坐在後座好容易暈車啊啊啊。」由於林襄近日再度與馬傑森傳熱戀，因此網友也狂在留言區cue這位緋聞男友，「馬先生，開車請自重」、「臭馬傑森不給坐前面」、「坐馬車是蠻容易暈的。」等引發爆笑。林襄與馬傑森早在2023年就被拍到約會，當時雙方因同屬樂天體系而備受關注，之後雖然一度傳出分手消息，但也曾出現復合、冷戰等各種傳聞，期間甚至還牽扯前樂天女孩阿布舞爆料，讓感情時間線成為外界討論焦點。不料這次林襄與馬傑森又被拍到牽手約會，還一起共進晚餐、看電影等，被猜測是舊情復燃。對此，林襄經紀人則向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。」不否認也不承認。