輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在近日訪韓後，再度以親民性格圈了大批粉絲，還有韓粉為他取了「K-Jensen」的綽號。不過在韓國的時候，他碰巧遇到一群台灣女粉絲，粉絲們也上前打招呼，還拿出千元鈔票要簽名，黃仁勳簽完還回去後，還說會變1萬，粉絲直接狂喊：「爸爸的發財金。」讓正牌女兒黃敏珊在後面聽到後一直偷憋笑，可愛表情全被拍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳到韓國依然有高人氣，到每個地方就有許多人追隨。而近日有網友分享一段影片，只見黃仁勳偶遇一群台灣女粉絲，粉絲也拿出鈔票請他簽名：「爸爸這邊還有一張」，黃仁勳也有求必應，還有粉絲給他簽了一張1000元鈔票後問：「這樣變多少？」他馬上說：「這樣變1萬塊」，粉絲馬上狂喊：「哇，爸爸的發財金。」讓後方的正牌女兒黃敏珊不斷憋笑，但最後還是忍不住笑出來，可愛小表情全被拍。

▲黃仁勳在韓國遇台粉被要簽名，粉絲還狂喊他爸爸。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃仁勳在韓國遇台粉被要簽名，粉絲還狂喊他爸爸。（圖／美聯社／達志影像）
黃仁勳聽到粉絲說跟他來韓國　一個瞪眼引發爆笑

黃仁勳也上前詢問粉絲從哪裡來，粉絲表示從台灣來，黃仁勳問：「台灣來的，你們來玩的喔？」沒想到粉絲竟說：「跟你來的。」讓黃仁勳一邊跟粉絲握手，一邊露出無奈的笑容，還笑瞪了那位粉絲一眼，讓大家笑翻。

黃仁勳訪韓行程超滿　還登《劉QUIZ》談人生故事

黃仁勳這次訪韓行程滿滿，不只與當地企業的科技巨頭舉辦「兆元宴」、為韓職斗山熊開球、與《英雄聯盟》玩家Faker（李相赫）見面、還登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》，大談他從小到現在一路走來的人生故事。除此之外，他也逛遍了韓國小吃，親民模樣再度圈粉無數。

資料來源：X


相關新聞

黃仁勳《劉QUIZ》揭密輝達徵才條件！更愛1類型員工：比天才稀缺

6兆男的哲學！黃仁勳不戴錶喊「不在乎時間」劉在錫聽完摸手秒摘

黃仁勳9歲就去餐廳洗盤子！靠1習慣狂賺6兆台幣：所有事全力以赴

崔泰源是誰？陪黃仁勳發零食挨轟　2度坐牢還有婚外情的SK掌門人

王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...