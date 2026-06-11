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▲黃仁勳在韓國遇台粉被要簽名，粉絲還狂喊他爸爸。（圖／美聯社／達志影像）

Jensen in Korea chased by a group of beauties shouting: "Daddy! Daddy!"

His real daughter trails behind, laughing without a word. 🤣🤣🤣



Jensen在韓國被一群美女追著喊：“爸爸！爸爸！”

他的親生女兒跟在後面 瘋狂憋笑 pic.twitter.com/QaVacrGZd4



— Master | 最強打野(穢土轉生) (@CryptoMaster_70) June 6, 2026

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在近日訪韓後，再度以親民性格圈了大批粉絲，還有韓粉為他取了「K-Jensen」的綽號。不過在韓國的時候，他碰巧遇到一群台灣女粉絲，粉絲們也上前打招呼，還拿出千元鈔票要簽名，黃仁勳簽完還回去後，還說會變1萬，粉絲直接狂喊：「爸爸的發財金。」讓正牌女兒黃敏珊在後面聽到後一直偷憋笑，可愛表情全被拍。黃仁勳到韓國依然有高人氣，到每個地方就有許多人追隨。而近日有網友分享一段影片，只見黃仁勳偶遇一群台灣女粉絲，粉絲也拿出鈔票請他簽名：「爸爸這邊還有一張」，黃仁勳也有求必應，還有粉絲給他簽了一張1000元鈔票後問：「這樣變多少？」他馬上說：「這樣變1萬塊」，粉絲馬上狂喊：「哇，爸爸的發財金。」讓後方的正牌女兒黃敏珊不斷憋笑，但最後還是忍不住笑出來，可愛小表情全被拍。黃仁勳也上前詢問粉絲從哪裡來，粉絲表示從台灣來，黃仁勳問：「台灣來的，你們來玩的喔？」沒想到粉絲竟說：「跟你來的。」讓黃仁勳一邊跟粉絲握手，一邊露出無奈的笑容，還笑瞪了那位粉絲一眼，讓大家笑翻。黃仁勳這次訪韓行程滿滿，不只與當地企業的科技巨頭舉辦「兆元宴」、為韓職斗山熊開球、與《英雄聯盟》玩家Faker（李相赫）見面、還登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》，大談他從小到現在一路走來的人生故事。除此之外，他也逛遍了韓國小吃，親民模樣再度圈粉無數。