我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界盃還沒開踢，台灣Threads上已先出現超狂球迷，一名網友日前曬出辭職申請，離職原因直接寫下「看世足」，更興奮表示「梅西我來了！」貼文曝光後瞬間引爆討論，至今吸引超過4萬人按讚，許多網友看完直呼太勇敢，直呼：「根本是活成我羨慕的樣子。」原PO透露，自己前幾輪都沒抽到世界盃門票，直到最後一輪搶票才終於成功，甚至半夜跑到網咖努力刷票，她也坦言這趟旅程並非財富自由，而是花光積蓄、用最節省方式完成夢想，面對有人問為何不請假，她則霸氣回應「我想離就離」，一句話讓網友全跪了。不少球迷認為，2026世界盃很可能是梅西、C羅、內馬爾等傳奇球星最後一次登上世界盃舞台，因此即使門票、機票與住宿費用高昂，仍是人生難得機會，原PO也表示，即使不確定是否能親眼看到梅西上場，只要能在現場支持阿根廷、感受世界盃氣氛，就已經非常值得。貼文曝光後，大批網友湧入留言祝福，有人說：「工作再找就有，世足不是每年都有」、「你做了很多人想做卻不敢做的事」、「人生只有一次，這理由太合理」，也有曾看過世界盃或歐洲盃的網友分享經驗，強調現場氣氛震撼到一輩子難忘，力挺她把握機會。這張辭呈之所以爆紅，不只是因為理由太狂，更戳中許多人對自由人生的想像，在高壓工作與現實生活之間，能為了熱愛的事物果斷轉身，反而讓網友看見另一種選擇。原PO一句「夢想無價」也讓這趟世足之旅還沒出發，就已先成為網路傳奇。