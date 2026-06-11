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▲台視將從6月12日起至7月20日轉播世界盃足球賽，主播球評陣容曝光。（圖／台視提供）

2026年FIFA 世界盃足球賽將在台灣時間明（12）日開戰，開幕表演由拉丁天后夏奇拉（Shakira）與奈及利亞巨星Burna Boy首度現場演出 世足官方公益主題曲〈Dai Dai〉。台視取得國內無線電視獨家轉播權，將從6月12日起至7月20日在台視主頻轉播18場小組賽、16強賽、半準決賽、準決賽、季軍賽及冠軍賽，10位國內知名主播、球評林煒珽、陳亞理、常富寧、田鴻魁、鄭先萌、李弘斌、傑拉德等，也同步進行精彩戰況解析。「2026 FIFA世界盃」由美國、加拿大與墨西哥三國聯合主辦，不僅是世足史上首次，也是規模最大的一屆！從6月12日起至7月20日於台視主頻轉播18場小組賽、16強賽、半準決賽、準決賽、季軍賽及冠軍賽，並找來林煒珽、陳亞理、常富寧、田鴻魁、鄭先萌、李弘斌、傑拉德、黃天佑、蔡宜瑾及羅伊等10位國內知名主播球評。資深主播林煒珽表示：「本屆世界盃由三國共同舉辦，跨越多個時區和地理條件，各隊都要面臨非常嚴苛的舟車勞頓考驗，而且比賽整體時間比以往多出一個禮拜，剛結束職聯賽季的球員們體力還有多少油量、影響巨大。」主播陳亞理則認為這屆世界盃在賽制上有很大改變，過去小組賽結束後直接進入16強，但2026年賽程被完全拉長，新增32強淘汰賽，淘汰賽階段多出整整一輪，使得強權落馬的爆冷機會大幅增加。另外，兩位資深主播也分別指出本屆賽事亮點，林煒珽強調球員的世代交替：「39歲的梅西和41歲的C羅肯定是最後一舞。」巴西的內馬爾也已經34歲，新生代的巨星球員姆巴佩要尋求第二座冠軍盃，還有西班牙18歲神童雅馬爾能否趕上開賽，都引起球迷高度關注。陳亞理則分析，新的賽制會讓參賽各國的戰術策略改變，這意味著過去如德國、烏拉圭等在2022年因小組第三慘遭淘汰的強權，在新賽制下將有極大機會存活，球隊在小組賽可能採取更保守、精算進球數的「鐵桶陣」戰術。台視將從6月12日起至7月20日於台視主頻轉播「2026 FIFA世界盃」18場小組賽、16強賽、半準決賽、